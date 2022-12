Come vestirsi per le feste a 60 anni

Come vestirsi per le feste di Natale, raggiunti i 60 anni? Lo stile e la personalità non hanno di certo età, una regola che gli over 60 conoscono bene: questa generazione rappresenta infatti la testimonianza di outfit sempre perfetti e attenzione alla moda del momento, da personalizzare con tocchi unici. Una strategia utile per mettere in luce i punti di forza, nascondendo però con grazia i piccoli difetti, per sentirsi glamour in ogni occasione, anche durante le festività.

Over 60, le tendenze moda per le feste: per lei

Sentirsi eleganti ma anche comode non solo è una prerogativa di tutti i giorni, ma in particolare quando le feste e gli eventi più importanti richiedono un look più curato e sofisticato. Combinazioni cromatiche, tessili e accessori possono trasformare il proprio aspetto, sia che si festeggi in casa che al ristorante. Con un outfit classico non si sbaglia mai, magari un abito morbido con cinturino e un accenno di scollatura e gonna plissettata, oppure con bordo a pettine, tutto di colore rosso o blu. In alternativa si può optare per una combinazione nei toni naturali - dal beige al cammello, al verde e al terra - con pantaloni cropped o anche a culotte in tessuto morbido o lana, con maglia soffice a collo alto oppure maglioncino con camicia a vista.

Per chi ama la comodità, il velluto - raffinato e poco fasciante - è la soluzione perfetta: un paio di pantalini scuri abbinati a un top scollato, magari in colore ottanio o magenta, con mantella di lana scura a chiusura. Si possono anche preferire tagli più attillati oppure oversize in base alle preferenze personali e alla corporatura, optando per qualche capo aderente anche per le linee curvy. L'outfit si può poi sdrammatizare con tagli svasati che risaltino la sensualità, ad esempio una gonna a vita alta un po' anni 50 e una camicia delicata con scollo a "V".



E per le amanti del Natale e dei colori delle feste, niente di meglio che affidarsi a uno stile inglese, come la classica gonna o tubino in tartan, meglio morbida e a vita alta. Da combinare con un maglione soffice, anche bianco. Il tutto coordinato con accessori, scarpe, cappelli e gioielli, puntando su pochi elementi ma di carattere e comodi.

Over 60, le tendenze moda per le feste: per lui

Un discorso simile vale anche per gli uomini over 60, sempre attenti alla loro forma fisica e al look, ma amanti della comodità. Anche in questo caso il classico è una certezza, come ad esempio un raffinato completo scuro in velluto, puntando su un blazer più morbido e comodo ma sempre in tinta. Camicia, cravattino e scarpe eleganti completeranno l'outfit, che potrebbe funzionare anche con un elemento di stacco come i pantaloni in tartan verde e fazzoletto nella pochette coordinato. Per gli appassionati della barba lunga e del panciotto, niente di meglio che scegliere tonalità naturali quali il verde salvia, il terra, il blu-grigio e il cemento, da mixare con un completo giacca e pantalone di lana soffice, senza cravattino ma con camicia in stile. Una soluzione perfetta per un look casual, al contempo elegante e comodo.

Le feste impongono anche lo stile da montagna ma senza eccedere con decori e accessori, puntando su un unico capo: il maglione, perfettamente ricamato con immagini a tema o trecce e alamari. Un outfit perfetto con un accenno di scollo a "V", così da indossare una camicia bianca con cravatta di lana, in abbinato con pantaloni morbidi, poco fascianti e scarpe coordinate. Ul tutto per un look elegante, raffinato ma non eccessivamente statico. Infine anche il jeans può trovare spazio durante l'appuntamento delle feste: basta sdrammatizzarlo con un cardigan leggermente aderente, una giacca a due bottoni, una camicia con cravattino e scarpe comode. Abbinando dettagli aderenti con tessuti morbidi, anche in questo caso, se si possiedono linee curvy.