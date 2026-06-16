Le creme viso con protezione solare sono il vero segreto anti-età: ecco le migliori

Con l’arrivo dell’estate le creme viso si arricchiscono di Spf per proteggersi dai raggi Uva e Uvb, dannosi per la salute dell’epidermide. Negli ultimi anni stiamo assistendo sempre più alla comparsa di linee di creme per il viso arricchite di filtri protettivi da utilizzare in tutte le stagioni per sfittare la loro efficace azione anti-età. Queste formulazioni dalla texture leggera e fresca risultano più efficaci di un antirughe nel contrastare lo stress ossidativo che accelera la comparsa dei radicali liberi.

Questo perché queste creme innovative sono arricchite di olii che idratano e nutrono in profondità, vitamina E che svolge una potente azione antiossidante. Invece la vitamina C e i carotenoidi spesso contenuti in esse sono in grado di rendere più luminoso l’incarnato contrastando l’opacità e donando un colorito luminoso.

A questi ingredienti si aggiungono i filtri solari protettivi che prevengono la comparsa di macchie e discromie sul viso. Inoltre proteggono in profondità l’epidermide riducendo danni cellulari e perdita di elasticità. Preservano lo stato di salute di collagene ed elastina efficacemente.

Il consiglio dei dermatologi è di utilizzare queste creme viso non solo in estate e al mare. Per godere di tutti i loro benefici anti-aging non dovrebbero mancare nella skincare quotidiana tutto l’anno e anche nei giorni nuvolosi quando i raggi ultravioletti filtrano lo stesso. Vi suggeriamo le migliori sette creme viso con Spf, alleate preziose per questa estate e non solo.

Vitamina C e Biancospino Linea Antimacchia di Bottega Verde

È un innovativo fluido viso SPF 50 dalla texture fluida ed ultraleggera, che coniuga l’azione antimacchia alla protezione solare. Svolge una tripla azione contro le macchie cutanee: prevenzione, trattamento e protezione, grazie ad una formula avanzata che agisce sia sulle macchie visibili, sia su quelle che si formano sotto la superficie cutanea e non sono rilevabili ad occhio nudo. La formula combina l’estratto iperfermentato di Biancospino con la Vitamina C microincapsulata per combattere i radicali liberi e uniformare l'incarnato.

Sun shine color di Iyoskin

Non è un semplice solare, ma un trattamento ibrido che integra un’altissima protezione foto-immunologica con le performance di un perfezionatore dell'incarnato. Ideale per chi cerca una protezione quotidiana rigorosa senza rinunciare a un finish omogeneo e naturale. Ha alla base un sistema avanzato composto da sei filtri sinergici che garantiscono una stabilità ottimale, un’applicazione uniforme e l’assenza totale del residuo bianco (effetto no-white cast). Arricchito con Vitamina E dalla potente azione antiossidante e anti- aging

Timexpert sun fluido protettivo viso f50 di Germaine de Capuccini

Fluido antietà SPF 50 formulato con filtri 100%minerali, ideale per pelli sensibili. I filtri minerali agiscono formando una barriera superficiale che riflette e disperde i raggi solari (UVB e UVA), evitando la penetrazione nella pelle e iniziando a proteggere immediatamente dopo l’applicazione svolgendo una preziosa azione anti- aging.

Crema Solare SPF 50+ Macchie di Beauty Spa

Questa emulsione dedicata al viso contiene è ricca di attivi volti a contrastare uno degli inestetismi più frequenti legati all’esposizione solare e al foto-invecchiamento: le macchie cutanee. Grazie agli estratti di Angelica e Artemisia inibisce la formazione di discromie. La Vitamina F esterificata degrada la melanina in eccesso e incentiva il turnover cellulare. La Vitamina PP uniforma il tono cutaneo, mentre la Jojoba idrata e nutre. Un apporto speciale è infine quello delle Avenantramidi, che calmano la pelle svolgendo un’azione addolcente e regalando una sensazione di comfort assoluto.

Sapore di Aloe di Bilboa

Si caratterizza per la sua texture fresca e leggera. ricca di di filtri Fotostabili UVA e UVB di ultima generazione per offrire una protezione efficace e duratura. Alleato ideale contro le scottature solari. La sua texture fresca e leggera è particolarmente indicata per le pelli più sensibili, mentre la formula arricchita con Filtri Fotostabili UVA e UVB di ultima generazione aiuta a proteggere, anche le pelli più delicate.

Paoma Sunscreen Serum SPF 30

Idrata e rimpolpa la pelle, proteggendola dal sole per preservarne la giovinezza e la naturale luminosità. La texture leggera e luminosa lo rende ideale per un uso quotidiano, da solo o prima della crema giorno o del make-up.

Fluido solare Viso SPF50+ di Lovrén

È un vero e proprio trattamento skincare che sotto il sole, protegge dai raggi UV e dai fenomeni di foto-invecchiamento. Azione idratante che aiuta la pelle a mantenersi tonica contrastando la secchezza.

La covitamina E in esso contenuto è un prezioso antiossidante che previene la comparsa dei radicali liberi. Invece pantenolo e amido di riso sono lenitivi. Si combinano con la cera di girasole e il coenzima Q10 per un effetto antiossidante.



