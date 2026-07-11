Sandali bassi mania, quali modelli indossare per slanciare le gambe

L’estate è la stagione per eccellenza dei sandali bassi.

Con le temperature elevate la voglia di comodità e versatilità regnano sovrane. I sandali sono una scarpa che oltre ad essere di tendenza consentono di tenere scoperti i piedi con stile grazie a dettagli come cinturini, e lacci che ne contribuiscono anche a slanciare la gamba.

In particolare per l’estate 2026 protagonista indiscusso in tema di calzature è il minimalismo degli anni Novanta al quale si aggiunge il romanticismo tipico bohemienne grazie a modelli originali e sofisticati. Le nuance di tendenza spaziano dal nude, al classico nero fino ai colori più sgargianti e dall’effetto vitaminico.

Tra i modelli più ricercati e interessanti in grado di valorizzare al massimo la gamba vi sono i modelli lace up ispirati all’estetica delle calzature greche. Ma molte sono le varianti che consentono di far apparire meno basse. Se l’intento è quello altamente sconsigliati sono i modelli sandali infradito ultra slim, quelli stile ciabattine. A questi si aggiungono i modelli con cinturino alla caviglia che creano una linea orizzontale che di conseguenza accorciano otticamente la silhouette.

Vi selezioniamo quattro modelli interessanti e in grado di essere confortevoli contribuendo a valorizzare la gamba allungandola otticamente

Kitten heel

Molto amato come modello di sandali perché dona un tocco di eleganza all’outift senza rinunciare al comfort. Si contraddistingue infatti per il tacco basso e comodo. Modello di sandalo nato negli anni Cinquanta per le ragazze che volevano abituarsi a portare i tacchi senza rinunciare alla comodità. Il tacco che non supera i 5 cm è in grado di allungare otticamente la gamba. Sono perfetti da abbinare a gonne midi o anche bermuda dal taglio sartoriale.

Con tacco jelly

Sono la calzatura del momento e protagoniste dello street style. Non si portano solo in vacanza o in spiaggia ma ci possono accompagnare da mattina a sera in città completando l’outfit cozy chic nelle giornate più afose. Per questo tipo di sandalo si può osare con i colori vivaci come il verde, il rosa e l’azzurro che donano un tocco di originalità al look. Perfetti con pantaloni Capri.

Sandali nude

Sono dai colori neutri che contribuiscono a esaltare l’abbronzatura. Slanciano la gamba perché non creano assolutamente il distacco con il resto di essa. La versione flat è quella più amata perché può essere indossata in qualsiasi momento della giornata. Si abbinano alla perfezione con abiti midi, minigonne e gonne in denim per assecondare a pieno la voglia di leggerezza tipica di questa stagione.

Sandali alla greca

Dal sapore retrò sono in grado di conquistare tutte grazie ai loro lacci e cordoncini che si arrampicano fino al polpaccio e che valorizzano a pieno la gamba.

Ricordano l’estetica nostalgica dell’Antica Grecia. Perfette le versioni in cuoio da abbinare con abiti con stampe floreali o geometriche ispirate agli anni Settanta. Speciali anche le versioni impreziosite da pietre colorate.