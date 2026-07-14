Capelli raccolti, i look che valorizzano i capelli bianchi e donano luce al viso

In estate anche chi ha i capelli bianchi può unire la praticità allo stile. Ci sono, infatti, varie tipologie di raccolti in grado di donare freschezza al look. Rispetto al passato, una chioma canuta è oggi sfoggiata con orgoglio e naturalezza. Vediamo insieme quali sono le acconciature più adatte e come si realizzano.

Capelli raccolti, a cosa bisogna fare attenzione

Spesso si ritiene che i capelli raccolti siano sciatti o poco eleganti. Nulla di più sbagliato. A patto, però, di seguire alcuni consigli. Innanzitutto si deve valorizzare la forma del proprio viso. Ciuffi laterali, ciocche morbide e frange leggere incorniciano il volto senza appesantirlo.

Per mantenere questa naturalezza è bene evitare look troppo rigidi e severi che marcano i lineamenti ed enfatizzano anche i più piccoli segni di stanchezza. Allo stesso modo il raccolto deve adattarsi alla texture dei capelli e seguirne il movimento.

Sono acconciature ideali per i capelli bianchi:

Lo chignon basso

Lo chignon “messy” o spettinato

Il raccolto con ciuffi morbidi

La mezza coda.

Lo chignon basso

Il termine “chignon” deriva dal francese “chignon du cou” che sta ad indicare un nodo o un raccolto sulla nuca. Dona un aspetto elegante e sofisticato che non passa inosservato. È altresì semplice da realizzare:

Pettina i capelli e scegli il verso della riga Raccogli i capelli in una coda bassa alla nuca e fissala con un elastico Arrotola la coda su se stessa per creare il nodo e fissalo con delle forcine Applica la lacca o uno spray fissante se desideri garantire durata e definizione.

Lo chignon “messy” o spettinato

Questa tipologia di chignon è ideale per i capelli mossi e ricci in quanto asseconda il loro naturale volume e dinamismo. La finalità del messy ma chic è quella di bilanciare ordine e disordine. Infatti ogni piccola “imperfezione” è studiata per armonizzare la pettinatura. Realizzarlo è semplice:

Pettina i capelli e cotona le ciocche se si vuoi maggiore volume Raccogli i capelli in una coda alta o bassa Avvolgi la coda su se stessa, crea un nodo morbido e fissalo con delle forcine Estrai alcune ciocche dal nodo, intorno al viso e dalla nuca per ottenere un effetto spettinato naturale.

Il raccolto con ciuffi morbidi

Il raccolto con ciuffi morbidi è la scelta perfetta per i volti lunghi e ovali poiché ammorbidisce i lineamenti. Coniuga altresì raffinatezza, dinamismo e praticità. Per ottenerlo è importante partire dalla preparazione dei capelli e seguire queste regole:

Applica uno spray texturizzante sui capelli per donare corpo e volume Raccogli i capelli in una coda alta o bassa a seconda della forma del viso Arrotola la coda su se stessa e fissala alla base con delle forcine Lascia liberi dei ciuffetti davanti al viso o crea un ciuffo laterale per incorniciare i lineamenti. Fissa con una lacca leggera per non irrigidire il look. Puoi personalizzare il raccolto con accessori come mollette e fiocchi.

La mezza coda