Capelli raccolti, i look che valorizzano i capelli bianchi e donano luce al viso

In estate anche chi ha i capelli bianchi può unire la praticità allo stile. Ci sono, infatti, varie tipologie di raccolti in grado di donare freschezza al look. Rispetto al passato, una chioma canuta è oggi sfoggiata con orgoglio e naturalezza. Vediamo insieme quali sono le acconciature più adatte e come si realizzano.
Capelli raccolti, a cosa bisogna fare attenzione
Spesso si ritiene che i capelli raccolti siano sciatti o poco eleganti. Nulla di più sbagliato. A patto, però, di seguire alcuni consigli. Innanzitutto si deve valorizzare la forma del proprio viso. Ciuffi laterali, ciocche morbide e frange leggere incorniciano il volto senza appesantirlo.
Per mantenere questa naturalezza è bene evitare look troppo rigidi e severi che marcano i lineamenti ed enfatizzano anche i più piccoli segni di stanchezza. Allo stesso modo il raccolto deve adattarsi alla texture dei capelli e seguirne il movimento.
Sono acconciature ideali per i capelli bianchi:
Lo chignon basso
Lo chignon “messy” o spettinato
Il raccolto con ciuffi morbidi
La mezza coda.
Lo chignon basso
Il termine “chignon” deriva dal francese “chignon du cou” che sta ad indicare un nodo o un raccolto sulla nuca. Dona un aspetto elegante e sofisticato che non passa inosservato. È altresì semplice da realizzare:
Pettina i capelli e scegli il verso della riga
Raccogli i capelli in una coda bassa alla nuca e fissala con un elastico
Arrotola la coda su se stessa per creare il nodo e fissalo con delle forcine
Applica la lacca o uno spray fissante se desideri garantire durata e definizione.
Lo chignon “messy” o spettinato
Questa tipologia di chignon è ideale per i capelli mossi e ricci in quanto asseconda il loro naturale volume e dinamismo. La finalità del messy ma chic è quella di bilanciare ordine e disordine. Infatti ogni piccola “imperfezione” è studiata per armonizzare la pettinatura. Realizzarlo è semplice:
Pettina i capelli e cotona le ciocche se si vuoi maggiore volume
Raccogli i capelli in una coda alta o bassa
Avvolgi la coda su se stessa, crea un nodo morbido e fissalo con delle forcine
Estrai alcune ciocche dal nodo, intorno al viso e dalla nuca per ottenere un effetto spettinato naturale.
Il raccolto con ciuffi morbidi
Il raccolto con ciuffi morbidi è la scelta perfetta per i volti lunghi e ovali poiché ammorbidisce i lineamenti. Coniuga altresì raffinatezza, dinamismo e praticità. Per ottenerlo è importante partire dalla preparazione dei capelli e seguire queste regole:
Applica uno spray texturizzante sui capelli per donare corpo e volume
Raccogli i capelli in una coda alta o bassa a seconda della forma del viso
Arrotola la coda su se stessa e fissala alla base con delle forcine
Lascia liberi dei ciuffetti davanti al viso o crea un ciuffo laterale per incorniciare i lineamenti. Fissa con una lacca leggera per non irrigidire il look. Puoi personalizzare il raccolto con accessori come mollette e fiocchi.
La mezza coda
texture naturale, l’opzione migliore è la mezza coda. Questo raccolto senza tempo e versatile si realizza in poche semplici mosse: id="docs-internal-guid-2e3cb55a-7fff-8dc4-35c1-b468d1763d46">Se l’obiettivo è quello di mantenere parte dei capelli sciolti e di valorizzarne la
Dividi i capelli in due sezioni. La superiore, corposa, formerà la mezza coda. Quella inferiore, invece, resterà libera
Raccogli la sezione superiore verso la nuca o leggermente più in alto a seconda dell’effetto desiderato
Fissa la mezza coda con un elastico
Lascia alcune ciocche anteriori libere per creare un effetto frangetta oppure, per una versione più elegante, avvolgi una ciocca di capelli intorno all’elastico.
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