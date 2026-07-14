Come indossare la gonna di jeans con stile a 40 anni

La gonna in jeans è un vero e proprio evergreen della stagione più calda dell’anno. Nell’estate 2026 infatti diventa un capo passe-partout che non può assolutamente mancare nel guardaroba delle fashioniste e non solo. È in grado di salvare il look quando si è poco ispirate o quando durante una vacanza si portano con sé pochi vestiti ma essenziali. Si presta ad essere abbinata a diversi capi grazie ai quali assume un tocco casual o minimal. Ma può anche assumere una declinazione elegante e persino romantica. Molte sono le sperimentazioni che hanno come protagonista questo capo e sono tutte ispirate allo street style.

Molteplici anche le declinazioni di questo tipo di gonna. Si passa dal modello mini dal tocco sbarazzino e grintoso a quello extra lungo. ogni modello è da indossare con facilità da mattina a sera. I tessuti utilizzati sono leggeri e morbidi, pensati proprio per essere indossati anche nelle giornate più afose in città. Vi selezioniamo quattro abbinamenti di stile dedicati alle over 40, facili da copiare per indossare questo capo in vacanza ma, anche in città nelle giornate più calde.

Gonna lunga e top corto

Un gioco di contrasti per questo abbinamento molto cool dedicato a donne grintose che amano osare. Consigliato è il modello di gonna con spacco laterale che lascia intravedere le gambe ad ogni passo. Per il top abbinato, rigorosamente corto, che può essere completato da una camicia sopra, si può optare per colori vivaci che mettono vitalità. Ai piedi sandali infradito.

Mini e t-shirt stampata

Outfit amato dalle amanti dello street style. La mini lascia scoperte le gambe abbronzate e si abbina alla perfezione con t- shirt dal colore neutro o con stampa. Per un tocco rock si può optare per la t- shirt di una band. Ai piedi sneakers alte stile Converse.

Midi con camicia

Un look da indossare in ufficio o anche nel tempo libero. In quest’estate la camicia è un vero e proprio capo di tendenza grazie ai suoi colori in particolare il rosa che aggiunge un tocco di romanticismo all’outfit. Ai piedi immancabili le mules con tacco medio.

Midi a portafoglio con gilet smanicato

Un modello che sta bene a tutte le silhouette da abbinare ad un gilet dal taglio sartoriale.

Un abbinamento originale e ricco di stile che può essere utile anche nelle occasioni formali come una riunione di lavoro. Si abbina alla perfezione con sandali bassi con cinturino o stile alla greca con cordoncini che si allacciano sino a metà polpaccio.