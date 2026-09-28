Over, vacanze a fine settembre: mete e idee per rilassarsi

Settembre è il momento migliore per partire per le vacanze, l’occasione giusta in particolare per la categoria over sempre alla ricerca di divertimento e relax. L’assenza di folla e caos, le temperature più miti e i costi maggiormente contenuti sono gli ingredienti preferiti dai senior, che cercano sempre location diverse e perfette per ricaricare le energie in previsione dell’inverno.

Ma le vacanze a fine settembre sono l’occasione giusta anche per migliorare la salute, grazie all’alta presenza di iodio senza la pressante afa estiva. L’aria di mare risulta più fresca, come l’acqua stessa al pari del clima montano, sicuramente più frizzantino e meno afoso. Scegliere la meta giusta è l’ideale per trascorrere un momento di vacanza rilassante.

Over, vacanze a settembre: i vantaggi

Settembre è, da sempre, il mese della ripartenza e della ripresa lavorativa e scolastica. Ma da qualche tempo è stato elevato a periodo perfetto per le vacanze, una sorta di secondo agosto con tutti i vantaggi dati dall’assenza di folla e caos, ma anche dalla presenza di temperature più clementi. Il momento ideale per trascorrere del tempo in completo relax, lasciandosi cullare dal dolce far niente, ma anche per organizzare una vacanza all’insegna della cultura e della scoperta. Scegliere il mese di settembre per una pausa rigenerante offre vantaggi anche dal punto di vista economico, grazie a prezzi e costi più bassi sia per gli alloggi che per gli spostamenti. Senza dimenticare che viaggiare a settembre è più comodo, vista la scarsa presenza di turisti, folla e la mancanza delle interminabili code sulle autostrade o in aeroporto. Basta scegliere la meta più adatta alle proprie necessità, magari da individuare tra le proposte che seguono.

Mare, sole e tranquillità

Una vacanza al mare è sempre l’ideale se si vuole coniugare relax e divertimento con il benessere. Settembre regala ancora giornate calde e perfette per un’abbronzatura più dolce, senza la presenza asfissiante dell’afa. Per gli over che amano il divertimento la Riviera romagnola è l’ideale, sia per l’ampia offerta tra strutture e attività, che per il buon cibo. Le lunghe spiagge consentono passeggiate rigeneranti e comode, perfette per la circolazione. Liguria e Toscana sono mete molto ambite anche a fine settembre, grazie al clima mite e alla possibilità di soggiornare a pochi passi dal mare. Per chi adora le temperature più calde Sicilia, Sardegna e Puglia sono le destinazioni giuste da prendere in considerazione, sia per la vasta presenza di spiagge libere e poco affollate che per i ritmi più lenti e rilassati. L’occasione giusta per dedicare del tempo di qualità anche alla scoperta di luoghi storici e alle visite culturali, ma anche per degustare pietanze dal sapore unico. A fine settembre anche Spagna, Portogallo e Grecia risultano mete perfette per una vacanza rigenerante, grazie alla vasta proposta di voli e strutture dai costi più abbordabili.

Montagna, scoperta e natura

Per gli over amanti delle camminate la destinazione giusta è la montagna, così da poter sfruttare il benessere dato da un clima più fresco, aria pulita e strutture immerse nel verde. Le mete possono essere tante, magari ad altitudini non eccessive e pendenze non elevate, per consentire del sano movimento senza affaticare il cuore e stressare la pressione. Il Trentino-Alto Adige è l’ideale per chi vuole smettere gli abiti estivi e sonnecchiare con una calda copertina di lanetta leggera. La natura cambia colore e rilassa con le prime pennellate autunnali, il clima mite e l’aria salubre sono un toccasana per il corpo e la mente. Ma anche Lombardia e Valle d’Aosta offrono location mozzafiato, facili da raggiungere, dove immergersi nella natura alla scoperta di piccoli villaggi e borghi nascosti, dove degustare anche le prelibatezze di stagione.

Mete alternative

Per chi non ama il mare o la montagna settembre è il periodo perfetto anche per scoprire le terme più vicine, non solo per purificare l’organismo e migliorare la respirazione. Ma anche per rigenerare la mente, grazie alla presenza di strutture completamente immerse nella natura dove regnano tranquillità e silenzio. Gli appassionati di gite possono partire alla scoperta delle città d’arte, le innumerevoli perle di bellezza che caratterizzano la penisola italiana. Oppure muoversi all’interno della Comunità europea, così da scoprire usanze, cibi e culture differenti ma sempre affascinanti. L’ideale per chi vuole godersi la vacanza abbracciando ritmi lenti e momenti di pausa rigenerante. Ma anche per scoprire i tanti piccoli borghi che arricchiscono la bellezza dell’Italia. Mete perfette per piccole gite o brevi soggiorni, dove scoprire prelibatezze enogastronomiche nuove, ma anche luoghi immersi nel verde e nella storia per una vacanza rigenerante e piena di bellezza.