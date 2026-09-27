Cerchietto, l’irresistibile accessorio adatto a ogni età

Bombati, di velluto, tinta unita, ricoperti di tessuto o tempestati di strass e perline: ce ne sono di tutti i tipi e per tutti i gusti. Sono i cerchietti, accessori di grande tendenza amati anche da celebrità, principesse e regine. Nel guardaroba di questa stagione è un “must have”.

Le “royal” non ne fanno a meno. In ogni occasione, felice o triste che sia, dai matrimoni ai funerali, non c’è “testa coronata” che non scelga di indossare il cerchietto, declinato nei colori e nelle forme a seconda delle circostanze. Se ad esempio per la recente morte di re Harald, sovrano norvegese, la nipote ha indossato un cerchietto nero, sottile e sobrio, in altre occasioni principesse e regine l’anno scelto dalle tinte sgargianti, con applicazioni di piume, fiori o pietre.

E non importa l’età: l’accessorio è assolutamente trasversale e lo si vede sul capo di bambine, giovani e anche di chi è più in là con gli anni.

Kate Middleton, principessa del Galles (44 anni), la regina Letizia di Spagna, la “collega” olandese Maxima, entrambe ultracinquantenni, l’erede al trono norvegese Ingrid Alexandra, nata nel 2004, sono solo alcune delle tante affezionate al cerchietto. Un elemento talmente intergenerazionale che anche Carolina di Monaco, classe 1957, lo porta con eleganza sui capelli grigi rubando la scienza alle più giovani.

Helen Mirren, attrice premio Oscar che di anni ne ha 81, sembra che abbia una passione per questo elemento di stile avendolo sfoggiato più volte sia da giovane sia recentemente sui capelli bianchi. E come lei tante colleghe, da Jennifer Lopez ad Hailey Bieber.

Insomma, l’accessorio in questo momento sembra irresistibile.

Come indossare il cerchietto

Il cerchietto può essere utilizzato per uno scopo pratico: tenere indietro la chioma. Per chi ha i capelli molto fini esistono anche versioni dotate di dentini. Un modello di tendenza è quello a zig zag.

L’accessorio può rappresentare anche solo un dettaglio di stile per dare un tocco in più alla capigliatura. Non necessariamente tutte le ciocche devono essere raccolte: alcune infatti possono essere lasciate ricadere sul davanti, senza essere trattenute. La stessa cosa vale per la frangia.

L’elemento può anche fare parte integrante di un’acconciatura. Per le occasioni eleganti e formali può essere abbinato alla coda di cavallo o ad uno chignon. Da provare anche con i capelli un po’ cotonati per un effetto anni ’60.

Peraltro occorre sottolineare che non è nemmeno necessario avere i capelli medio lunghi per utilizzare il cerchietto. Anzi è attualissimo e sbarazzino sui capelli corti.

Colorato, nero, sottile o bombato, a ognuna il suo

Scegliere un cerchietto può essere non semplice perché i modelli sono davvero tantissimi.

Per le occasioni più particolari si può optare per un cerchietto importante, bombato, ricoperto ad esempio di velluto o impreziosito con pietre o applicazioni.

Via libera, se il contesto lo permette, a versioni brillanti grazie a pietre, perle, strass e decori, cerchietti gioiello che impreziosiscono l’outfit in generale e donano luce.

Perfetti per l’autunno sono i cerchietti tartan, da usare soprattutto di giorno.

Vero passepartout è il cerchietto nero che può accompagnarsi bene a qualsiasi look, da quelli casual a quelli da ufficio fino alle serate eleganti.

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