Cinque tagli capelli di tendenza per l’autunno-inverno 2026

Settembre è il mese ideale per un taglio nuovo di capelli per rinnovare il proprio look in vista del ritorno al lavoro e alla routine in città.

Il bob si riconferma per questo autunno il taglio corto di tendenza per la stagione autunnale. Lo abbiamo visto sulle passerelle autunno- inverno 2026 della Milano Fashion Week. Ma per quest’anno sarà di ispirazione anni 70 e 90 e punterà sul volume, su scalature strategiche e sulle frange che diventano un vero e proprio accessorio di stile.

La verità è che ormai il taglio corto rigido e preciso è oltrepassato. Via libera quindi a punte alleggerite, ciocche che incorniciano con delicatezza il viso e ad un effetto spettinato che lascia il segno. L’obiettivo è quello di rendere il taglio facile da mantenere nel tempo, pratico anche nello styling senza ricorrere al ritocco costante del parrucchiere.

Vi segnaliamo cinque tagli cool a cui ispirarvi per la stagione autunnale che per conferiranno un tocco di leggerezza e creatività alla vostra chioma.

Modern Shag

Un taglio medio caratterizzato da un gioco di scalature. Sarà il protagonista indiscusso dei tagli dedicati a chi ha i capelli ricci e mossi perché ne amplifica il volume naturale. Se invece si ha i capelli fini e sottili la sua versione consigliata è lo soft shag che presenta meno scalature. E’ amato per la sua frangia che può essere a tendina o micro. Non richiede molta manutenzione. Con questo taglio si può prediligere l’asciugatura con un diffusore e l’applicazione di uno sparay volumizzante.

Butterfly Cut

Un altro taglio medio che si caratterizza per le sui ciocche che incorniciano il volto e che ricordano le ali di una farfalla. Il volume di concentra sulla parte alta e media. Esalta la naturalezza e morbidezza dei capelli. Spesso è accompagnato da una frangia a tendina. Per questo taglio lo styling consigliato è quello mosso con onde naturali che si spiegano verso l’esterno.

Buzz cut

Taglio corto radicale dal tocco minimal. È dedicato a donne che sanno osare. Mette in risalto i lineamenti del volto, soprattutto gli zigomi. C’è chi lo ama e chi lo odia perché è un taglio netto. È cortissimo e sta bene a chi ha il viso ovale e si realizza con la macchinetta per la rasatura. Per renderlo più cool si potrebbe puntare su una colorazione degna di stile come il biondo platino o il rosso ramato.

Bixie Cut

È un ibrido tra un taglio bob e un pixie. Si contraddistingue per la lunghezza sulla parte posteriore come un semplice caschetto ma a fare la differenza è la vivacità e la leggerezza. A differenza dei caschetti strutturati questo taglio valorizza il viso mettendo in risalto gli zigomi. È consigliato alle donne mature. È perfetto per i capelli fini e sottili ed è versatile. Sta bene infatti anche a chi ha il viso tondo o molto quadrato. Lo styling per la manutenzione richiede una semplice asciugatura con il phon che ne conferisce più volume.

Jackie Cut

È un taglio vintage degli anni Sessanta che viene reinterpretato in chiave moderna questo autunno. Si chiama così perché ispirato a Jackie Kennedy che lo sfoggiava voluminoso in quegli anni. È un caschetto lungo e scalato. La scalatura è leggera e studiata per creare movimento e volume. Presenta dei ciuffi laterali che incorniciano il viso con delicatezza. Si asciuga con l’uso della spazzola rotonda. Come tocco finale si può utilizzare la lacca, senza esagerare.