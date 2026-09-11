Colazione proteica, perché mangiare la ricotta al mattino

La colazione è uno dei pasti più importanti della giornata. Quella proteica in particolare è una grande fonte di energia per poter cominciare la giornata con una marcia in più. Come alternativa ideale a yogurt e latte una salutare sostituta è la ricotta.

È un latticino noto per il suo apporto contenuto di grassi e calorie. È ricca di micro e macronutrienti che consentono all’organismo di fare il pieno di benessere. Per poter beneficiare di tutti i suoi effetti importanti è abbinarla agli alimenti giusti come pane integrale, frutta secca o di stagione che permettono all’organismo il massimo dell’assorbimento delle sue sostanze nutritive.

È possibile gustarla in base alle proprie esigenze. È molto amata dagli sportivi che prediligono la colazione salata e proteica perché le sue proteine sono ricche di aminoacidi essenziali. Derivano dal siero del latte e proprio per questo sono chiamate sieroproteine. Aiutano a rafforzare la massa muscolare. Saziano di più e contrastano gli attacchi di fame tipici della metà mattinata.

Fornisce una buona dose di calcio che contrasta la demineralizzazione ossea. Garantisce un valido apporto per contrastare l’osteoporosi soprattutto nelle donne in menopausa. Risulti facilmente digeribile e alleata della dieta dimagrante perché rispetto agli altri latticini è più leggera. Cento grammi di quella vaccina ad esempio apportano all’incirca 130–200 kcal.

Vi segnaliamo cinque benefici che vi convinceranno a consumare questo latticino al posto dello yogurt.

Regala il buonumore

Ricca di triptofano, un aminoacido importante che stimola la produzione della serotonina, l’ormone del buonumore. Aiuta a contrastare gli sbalzi d’umore.

Aiuta a dimagrire

Grazie alle sue sieroproteine mangiarla come primo pasto della giornata permette di saziarsi a sufficienza in modo da non avere picchi glicemici durante la mattinata che spronano a consumare snack grassi e zuccherati che invece tendono a far ingrassare

Contrasta lo stress

È una riserva preziosa di aminoacidi come tirosina e fenilalanina che aiutano a donare uno stato di calma e benessere. Si contrastano così gli stati di stress e ansia soprattutto in vista di un impegno importante al mattino.

Dona energia

Il suo mix di sali minerali come magnesio, selenio, zinco e fosforo sono un grande apporto di energia per l’organismo. consigliata anche a chi svolge un lavoro intellettuale perché è alleata della salute del cervello. Aiuta a mantenere alta la concentrazione e l’attenzione. Fonte di vitamina B2, nota come riboflavina che è fondamentale per affrontare i periodi di maggiore stanchezza fisica e mentale soprattutto durante i cambi stagionali

Azione anti- aging

La cisteina in essa contenuta è un aminoacido che stimola la produzione da parte dell’organismo del glutatione che svolge un’azione antiossidante preziosa che contrasta la formazione dei radicali liberi, responsabili dello stress ossidativo. Aiuta cellule e tessuti a resistere agli effetti nocivi dei raggi Uva e dell’inquinamento.