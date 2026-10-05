Raffreddore e stanchezza in autunno: 5 strategie per rinforzare il sistema immunitario

Con l’arrivo dell’autunno e dei primi freddi l’organismo viene messo inevitabilmente a dura provoca dall’attacco di virus e batteri.

È proprio durante il cambio stagionale che è opportuno rinforzare il sistema immunitario al meglio. Quest’ultimo è composto da una serie di cellule e sistemi che ci proteggono dagli effetti delle malattie provocate dai virus e batteri. A renderci più predisposti a contrarle concorrono altri fattori che non vanno assolutamente sottovalutati come lo stress, la mancanza di sonno, la stanchezza cronica e un’alimentazione errata.

In questo periodo infatti si è maggiormente esposti a raffreddore e ad uno stato di stanchezza cronica che non ci consente di sentirsi energici e in grado di svolgere tutte le attività quotidiane al meglio. Per contrastare i malanni stagionali e questo deficit di energia è possibile seguire cinque strategie che ci permettono di rinforzare al meglio il sistema immunitario. Sono preziose e facili da mettere in pratica.

Seguire una dieta antiossidante

Possiamo prenderci cura del nostro sistema immunitario attraverso un’alimentazione ricca di antiossidanti. Sono preziosi per rinforzare l’organismo contrastando gli effetti dello stress ossidativo che ci rende più esposti alle infiammazioni e infezioni. Permettono all’organismo di autoripararsi efficacemente.

In questo periodo consigliato è il consumo di verdure a foglia larga, fagioli rossi, pomodori, uva, frutti di bosco, agrumi, frutta secca, tè verde, pesce ricco di omega 3 come merluzzo, salmone, nasello, acciughe. Per prevenire il raffreddore perfetto è il consumo di aglio ormai considerato un superfood perché fonte di di allicina, un antiossidante che combatte i batteri nocivi.

Mantenere regolare l’attività intestinale

La maggior parte delle nostre difese immunitarie si trova nel microbiota intestinale caratterizzato da batteri buoni che aiutano a disintossicare il nostro organismo da tossine e batteri nocivi. Per rendere funzionale questo sistema importante è consumare cibi fermentati come kefir, aceto di mele, cetriolini sott’aceto, yogurt, crauti che sono ricchi di probiotici e prebiotici preziosi. In caso l’alimentazione non è sufficiente perfetti sono gli integratori a base di fermenti lattici, probiotici e prebiotici.

Svolgere attività fisica costante

Diversi studi scientifici recenti hanno dimostrato che svolgere attività fisica in modo costante e regolare consente di fare il pieno di endorfine e di incrementare la circolazione dei globuli bianchi che aiutano a distruggere tutti gli agenti patogeni che mettono a dura prova il sistema immunitario con l’arrivo dei primi freddi autunnali. Basta una camminata veloce di circa venti minuti al giorno per fare il pieno di benessere ed energia.

Dormire bene e regolarmente

Un ritmo circadiano regolare aumenta la produzione di citochine anti- infiammatorie che supportano il sistema immunitario quando è impegnato nel difendere l’organismo dalle infezioni come il raffreddore. Per fare il pieno di energia e contrastare l’astenia tipica del cambio stagionale inoltre è prezioso dormire dalle sette alle otto ore a notte in maniera continua in modo da svegliarsi riposati e pieni di energia per affrontare i ritmi quotidiani.

Assumere integratori per prevenire i malanni stagionali

L’autunno è il periodo perfetto per assumere un ciclo di integratori ricchi di vitamine, sali minerali e antiossidanti che permettono di prevenire le infezioni e le infiammazioni in vista della stagione più fredda. Consigliati sono gli integratori a base di vitamina D, calcio che promuovono la rigenerazione cellulare. Perfetti anche quelli a base di vitamina C , acido folico, vitamine del complesso B e zinco che consentono di fare il pieno di energia e ridurre i sintomi di raffreddore e influenza.