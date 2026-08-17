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Cosa sapere

Ridurre l’insorgenza di demenza dopo i 60 anni: quali fattori di rischio evitare

La scienza ha individuato alcuni fattori di rischio vascolare modificabili. La consapevolezza della loro pericolosità è fondamentale per prevenire la demenza

Maria Girardi
demenza
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Gli scienziati della NYU Langone Health hanno scoperto che avere una pressione sanguigna normale, non soffrire di diabete e non fumare dai 48 ai 68 anni sono tre fattori associati a quasi 13 anni in più di vita senza demenza.

Inoltre, indipendentemente da questi fattori, le donne vivono più a lungo senza demenza rispetto agli uomini, così come i soggetti bianchi rispetto ai neri. Lo studio è stato pubblicato su Neurology Open Access.

La demenza, cause e sintomi

La demenza è una condizione caratterizzata dal progressivo deterioramento dello stato cognitivo. Ciò comporta una compromissione delle varie funzioni cerebrali e un’alterazione della personalità e del comportamento.

Varie sono le sue cause. Nella maggior parte dei casi è la conseguenza di condizioni patologiche degenerative cerebrali, come il morbo di Alzheimer e la malattia a corpi di Lewy.

La demenza può altresì dipendere da altre malattie tra cui il morbo di Parkinson, la corea di Huntington e l’infezione da HIV. Non sono infine da sottovalutare i danni cerebrali provocati da ictus e traumi e l’abuso prolungato di alcol.

Spesso il disturbo esordisce in maniera graduale. Tra i sintomi ricordiamo: la perdita di memoria a breve termine, la difficoltà a compiere azioni quotidiane, l’afasia, l’apatia, l’isolamento sociale, l’ansia e la depressione.

Lo studio

Per la nuova ricerca il team, guidato dal dottor Josef Coresh, ha analizzato i dati dello studio comunitario “Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC)” iniziato nel 1986 e seguito i partecipanti per decenni, misurando i fattori di rischio vascolari di mezza età.

Per la precisione sono state esaminate 12.409 persone con un’età media di 56 anni e non affette da demenza. Tre sono stati i fattori di rischio presi in considerazione: ipertensione, diabete e fumo di sigaretta.

La durata dell’analisi è stata di circa 26 anni. Durante questo periodo 3.008 individui hanno sviluppato la demenza e 5.238 soggetti sono morti senza che la stessa venisse loro diagnosticata.

Coloro che non presentavano i fattori di rischio sopra citati hanno vissuto senza demenza quasi 13 anni in più rispetto a chi aveva la pressione alta, il diabete o fumava (30 anni totali dopo l’inizio dello studio contro 17 anni).

Risultati migliori per donne e individui bianchi

Gli scienziati hanno anche cercato di determinare come i fattori di rischio cardiovascolare nella mezza età influenzassero la sopravvivenza senza demenza in diverse fasce demografiche.

Hanno dunque constatato che le donne con tutti e tre i fattori di rischio hanno vissuto in media 18,1 anni dall’inizio del monitoraggio senza ammalarsi, rispetto ai 16,6 anni dei partecipanti maschi.

Inoltre gli individui bianchi con tutti e tre i fattori di rischio hanno vissuto in media 19,6 anni senza sviluppare il deterioramento cognitivo, rispetto ai 16 anni dei partecipanti appartenenti alla popolazione nera.

Conclusioni e prospettive

«Questi risultati - ha affermato il dottor Coresh - suggeriscono che mantenere una pressione sanguigna stabile, prevenire il diabete e non fumare sono tre fattori importanti per ridurre il rischio di sviluppare la demenza».

Egli ha poi aggiunto: «La popolazione nera potrebbe beneficiare particolarmente di sforzi di prevenzione mirati. Dunque è fondamentale monitorare la propria salute vascolare a partire dai 48 anni. Sono ora necessari ulteriori approfondimenti».

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