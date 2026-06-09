Paolo Jannacci, entusiasmo e genialità nel raccontare il papà Enzo

Il bello di Paolo Jannacci è che non ha limiti, lavora per addizione e non per sottrazione, ma lo fa con la passione contagiosa di chi è davvero sempre come fosse la prima volta. "A soli 53 anni sto raccogliendo i primi frutti del mio lavoro", scherza lui che in realtà ha già fatto di tutto, da Zelig a Sanremo, dalla produzione dei dischi del padre Enzo alla vittoria della Targa Tenco. "Ho quattro spettacoli diversi che sono in tour" spiega riferendosi ai due che porta alla Milanesiana: il concerto Jannacci arrenditi! La città ascolta che, con il prologo di Maria Sole Sanasi e la partecipazione di Paolo Re, andrà in scena il 12 giugno al Teatro Eden di Viareggio, e poi Ecco tutti qui - Le canzoni e la vita di Enzo Jannacci, il 15 giugno al Volvo Studio di Milano con Enzo Gentile e il prologo filosofico di Elio Franzini. "Beh lo spettacolo che porto a Viareggio ha debuttato pochi mesi fa è una sorta di recital incentrato sull'idea che i muri della città possano raccontarci e lo fanno con le canzoni di Tenco, di Conte e anche di mio papà". È molto tenero, sempre filiale, Paolo Jannacci quando pronuncia la parola "papà", al quale assomiglia non solo fisicamente ma anche per onestà e limpidezza di vedute. "Dicono che papà sia ancora attuale? Da un lato mi inorgoglisce, dall'altro penso che, essendo morto 13 anni fa, non stiamo andando avanti, forse il politically correct e l'omologazione obbligatoria ci stanno creando difficoltà che non si devono sottovalutare. E parlo anche in prima persona". Come mai? "Quando si compone qualcosa, ormai c'è sempre una sorta di freno psicologico. Penso a mio papà, lui certe volte scriveva anche in modo maleducato, ma sempre con estro poetico e quindi libero".

L'altro spettacolo, quello del Volvo Studio, nasce dal libro Ecco tutto qui scritto con Enzo Gentile: "Un libro che ci sta dando soddisfazioni anche dal vivo perché crea con il pubblico la possibilità di condividere". Nella serata, che è inserita nella gigantesca manifestazione ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, si racconta Jannacci attraverso le sue opere, attraverso le tappe di una carriera che oggi sarebbe impossibile per eclettismo e creatività e anche attraverso aneddoti della vita di uno degli artisti più imprevedibili del nostro Dopoguerra. Uno che, come Gaber e come pochi altri, non passa mai di moda. "E poi ci sono i concerti, che mi salvano la vita" dice Paolo come se non bastasse tutto quello che abitualmente manda avanti. Nel frattempo lavora anche a un disco: "Sono cinque o sei anni che continuo a comporre e a buttare via canzoni, ma sono in attesa che mi diano il via libera per pubblicarlo" aggiunge un po' sconsolato.

Mentre parla, diventa un ideale trait d'union tra un'epoca passata, quella dell'improvvisazione più geniale, e quella che viviamo oggi, purtroppo sempre più legata all'omologazione. Ed è per questo che la sua musica, la vivacità improvvisa di Paolo Jannacci, meritano sempre attenzione (e applausi).