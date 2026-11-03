Conte dichiara guerra ai decreti sicurezza: “Li cancelleremo tutti”. E strizza l’occhio ai violenti. FdI insorge: “Riporta l’Italia indietro”

La prima promessa di Giuseppe Conte in vista di un eventuale ritorno a Palazzo Chigi è già un programma: cancellare tutti i decreti sicurezza varati dal governo Meloni. Non una parola sulle priorità degli italiani o sulla politica estera - anche perchè il campo largo è diviso su tutto - ma l’annuncio di voler smantellare uno dei pilastri dell’azione dell’esecutivo. Il presidente del M5s ha scoperto le carte parlando con alcuni studenti a margine di un evento a Roma, riaccendendo lo scontro con il centrodestra su uno dei temi più divisivi degli ultimi mesi.

“La prima cosa che faremo quando andremo al Governo è cancellare tutti questi decreti sicurezza, questi decreti che limitano il diritto di protestare e di esprimere dissenso, che sono il fondamento della democrazia”, ha dichiarato l’ex presidente del Consiglio. Per Conte, insomma, la priorità sarebbe mettere mano alle norme con cui il governo ha cercato di rafforzare la tutela dei cittadini e il contrasto alla criminalità. Il tutto in nome di un diritto al dissenso che, peraltro, nessuno ha mai messo in discussione.

La risposta di Fratelli d’Italia non si è fatta attendere. Il partito di Giorgia Meloni ha affidato ai social una replica durissima nei confronti del leader pentastellato: “Per Giuseppe Conte la priorità è cancellare i decreti sicurezza. Ancora una volta, il Movimento 5 Stelle dimostra di voler riportare l’Italia indietro, smantellando il lavoro fatto dal Governo Meloni per garantire maggiore sicurezza ai cittadini”. Una bocciatura senza appello della ricetta grillina, accompagnata dalla rivendicazione delle misure adottate dall’esecutivo.

Ma è soprattutto sull’equazione tra sicurezza e limitazione delle libertà che si concentra l’affondo di FdI: “Queste norme non limitano il diritto di manifestare: servono a tutelare chi scende in piazza pacificamente e a prevenire violenze e scontri che finiscono per negare proprio quel diritto”. Una distinzione tutt’altro che secondaria, soprattutto alla luce degli episodi di tensione che hanno accompagnato diverse manifestazioni negli ultimi mesi.

Il confronto politico, dunque, è servito. Da una parte Conte, che agita lo spettro di una compressione delle libertà democratiche e promette di fare piazza pulita dei decreti sicurezza. Dall’altra il centrodestra, che rivendica la necessità di garantire il diritto di manifestare senza rinunciare alla tutela dell’ordine pubblico. Perché protestare è un diritto, ma non può diventare un lasciapassare per la violenza. Un concetto che Fratelli d’Italia mette nero su bianco nella conclusione della sua replica: “La sicurezza non è un ostacolo alla libertà, ma una condizione per garantirla a tutti”. Con buona pace dell’autoproclamato avvocato del popolo.