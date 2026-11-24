Un emendamento su quattro non supera il primo esame.

Sono circa 1.770, pari a un quarto del totale, le proposte di modifica alla legge di Bilancio dichiarate inammissibili dalla commissione Bilancio della Camera. Circa 660 cadono «in ragione della materia trattata», perché estranee ai limiti di contenuto della manovra, mentre oltre 1.100 sono state fermate «per carenza o inidoneità di compensazione», cioè per coperture assenti o insufficienti.

Un filtro severo, che non risparmia la maggioranza e conferma la linea di rigore sui conti, ma la partita non è chiusa: il termine per i ricorsi scade oggi alle 14.

Tra le proposte cadute c’è quella della Lega che chiedeva di portare da tre a sei punti la maggiorazione Ires sulle banche per finanziare Quota 64, facendo salire il Fondo per l’uscita dal mercato del lavoro dagli 850 milioni annui previsti a 1,2 miliardi nel 2027, 1,3 nel 2028 e 1,4 nel 2029. Stessa sorte per cinque emendamenti sulla rivalutazione delle pensioni, tra cui quello leghista di Rebecca Frassini per l’adeguamento pieno fino a sei volte il minimo, da 200 milioni nel 2027 e 205 dal 2028. Restano però in campo le altre proposte di maggioranza: quelle di Forza Italia fino a sei o sette volte il minimo e quella di Fdi, Lega e Noi moderati che si ferma a cinque.

Capitolo Superbonus.

Non passano i correttivi alla norma che spalma in dieci rate annuali le quote 2027 dei crediti legati alle spese del 2023: fuori la soppressione chiesta dal leghista Andrea De Bertoldi, la clausola di Fdi per salvare i crediti «già acquisiti nel cassetto fiscale» al 31 dicembre 2026 e la proposta di Nicola Ottaviani (Lega) a tutela delle imprese «che hanno concesso lo sconto in fattura». Bocciati per coperture anche i ritocchi all’exit tax, l’imposta del 26% sulle plusvalenze di chi porta la residenza fiscale all’estero: FdI voleva alzare la soglia a 2 milioni, Forza Italia a 5, la Lega escludere start up e Pmi innovative. Senza copertura pure il rinvio a gennaio 2028 di plastic e sugar tax chiesto da Gadda (Iv) e Lucaselli (Fdi), mentre è inammissibile la proposta di Alessandro Urzì (Fdi) di dotare in via sperimentale la Polizia di marcatori coloranti per identificare i violenti nei cortei. Intanto è fissato a venerdì 27 alle 10 il termine per i subemendamenti alla proposta del governo che estende la Zes al Nord.

Sul fronte dell’energia cade «in ragione della materia trattata» l’emendamento di Raffaele Nevi (Fi) che prorogava al 30 giugno 2027 il servizio a tutele graduali per i soli clienti domestici vulnerabili. Sull’idroelettrico, invece, la Flaei Cisl, con Filctem Cgil e Uiltec Uil, chiede di chiarire l’articolo 78. Per il segretario generale Amedeo Testa «non è una questione di profitti aziendali, ma di tutela del lavoro» e il meccanismo, come indicato dal governo, deve restare volontario.

Sollecitato anche un intervento sulle concessioni.