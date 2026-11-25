Il campo largo riesce a dividersi anche sulla caccia. Dopo l’Ucraina e la patrimoniale, un altro dossier finisce per complicare il lavoro di Elly Schlein e Giuseppe Conte, impegnati nella costruzione di un programma comune in vista delle prossime elezioni politiche. Questa volta a sollevare il caso è Avs, che ha annunciato una proposta di legge per abolire completamente l’attività venatoria su tutto il territorio nazionale. Una posizione che non trova il consenso degli alleati e che ha già provocato la reazione dei cacciatori vicini al Pd.

A rilanciare la battaglia è stato Angelo Bonelli, intervenuto sul disegno di legge del governo in materia di caccia, ribattezzato dagli oppositori “sparatutto”. “Se vinceremo le elezioni abrogheremo questa legge”, ha assicurato il leader ambientalista. Ma per Avs non basta cancellare la riforma del centrodestra. “Ma oggi”, ha aggiunto Bonelli, “come Avs, noi rilanciamo”. L’obiettivo è arrivare all’abolizione della caccia, una proposta ben più radicale rispetto alla semplice cancellazione delle nuove disposizioni.

Ed è proprio qui che iniziano i problemi per il centrosinistra. Pd, Movimento 5 Stelle e Avs condividono l’opposizione al provvedimento del governo, ma non hanno trovato un’intesa sull’abolizione dell’attività venatoria. Come riportato dalla Notizia, lo stesso Bonelli ha riconosciuto le difficoltà incontrate nel confronto con gli alleati: “Ci abbiamo provato, ma abbiamo trovato una chiusura”.

La proposta, del resto, ha provocato una reazione immediata da parte di ArciCaccia. Il presidente Christian Maffei, che aveva già definito “inaccettabile” la posizione di Avs, ha chiesto ai democratici di chiarire “quale linea intenda sostenere”. Una richiesta rivolta direttamente al partito della Schlein, chiamato a prendere posizione su una questione che interessa anche una parte del proprio mondo associativo di riferimento.

Ma il passaggio più significativo è arrivato dopo la conferenza stampa di Avs. Maffei ha avvertito che, qualora l’abolizione della caccia diventasse una proposta condivisa dall’intera coalizione, “diventerebbe difficile segnalare uno solo di quei partiti, compresi i singoli candidati, come opzione elettorale”. Un avvertimento politico esplicito, che non equivale a una rottura già consumata ma mette gli alleati davanti alle conseguenze di un eventuale accordo.

La vicenda aggiunge così un nuovo capitolo alle difficoltà programmatiche del campo largo. Sull’Ucraina, il Pd continua a difendere il sostegno militare a Kiev, mentre Conte insiste sulla necessità di interrompere l’invio di armi. Sulla patrimoniale, Avs spinge per introdurre un’imposta sulle grandi ricchezze, incontrando le resistenze di altri alleati e le differenti impostazioni fiscali dei partiti della coalizione.

Adesso si aggiunge la caccia. Il confronto non riguarda soltanto il provvedimento del governo, sul quale il centrosinistra ha trovato una posizione comune, ma una proposta che modifica radicalmente l’attuale disciplina dell’attività venatoria. E sulla quale Bonelli ha già registrato la contrarietà degli alleati. Resta dunque da capire quale posizione assumerà ufficialmente il Pd, anche alla luce dell’avvertimento arrivato da ArciCaccia. Un altro tema sul quale il programma unitario è ancora tutto da scrivere.