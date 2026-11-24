La commissione Antimafia andrà avanti sul dossier mafia-appalti. La presidente Chiara Colosimo presenterà la relazione all’ufficio di presidenza: non oggi, quando l’organo comunque si riunisce, ma con buona probabilità prima di Natale. «Non siamo in uno show televisivo che cambia programma in base a quello che succede», dice al Giornale il senatore azzurro Maurizio Gasparri. Il riferimento è al suicidio di Gianni De Gennaro per cui «siamo tutti sconvolti», assicura l’esponente di Forza Italia. «Ma esiste un lavoro da completare», chiosa il presidente della commissione Difesa del Senato. Forza Italia - continua Gasparri - è compatta sul tema. Lo stesso vale per la Lega e per Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni è convinto di restituire all’Italia un pezzo di verità sulla sua storia, approfondendo il rapporto tra il dossier avviato da Giovanni Falcone e ripreso da Paolo Borsellino e la strage di via d’Amelio: è stato ed è ancora il cuore della presidenza Colosimo. Per Gianluca Cantalamessa, senatore del Carroccio, la «maggioranza è più che compatta». La fiducia nella Colosimo, poi, «è totale», specifica al Giornale. «Oggi valutiamo il da farsi alla luce del tragico episodio», che ha coinvolto l’ex capo della Polizia. Ma dubbi sulla prosecuzione del lavoro, nel centrodestra, non ne esistono. Anche perché l’inchiesta della commissione e quella di Caltanissetta sono due e distinte. Il Pd è posizionato dall’altra parte della barricata. L’opposizione potrebbe chiedere le ultime lettere di De Gennaro e domandare un’audizione, la quinta, del procuratore Salvatore De Luca. Walter Verini, senatore dem che siede nell’ufficio di presidenza dell’organo, è tranchant: «L’ossessione della destra su unica pista mafia-appalti come causa delle stragi è sbagliata e tossica. Quella pista c’era ma non possiamo escludere altri filoni, come quella dell’eversione nera e dei disegni politici». In commissione Antimafia ha inizio la fase clou di questa legislatura. Da una parte la determinazione del centrodestra, deciso a presentare agli italiani i risultati di un impegno iniziato oltre quattro anni fa. Dall’altra, il Campo largo, compatto nel raccontare che il centrodestra abbia sepolto la «pista nera» usando strumentalmente la questione mafia-appalti. La relazione Colosimo non è ancora sul tavolo. Ma in commissione Antimafia è già iniziato lo scontro sul suo contenuto.