Otto milioni per il benessere psicologico.

È il contenuto dell’emendamento del deputato Walter Rizzetto (foto), di Fdi, alla legge di Bilancio. Il testo istituisce il «Fondo per la sperimentazione di servizi integrati per il benessere psicologico».

Rizzetto, presidente della commissione Lavoro della Camera, dà una risposta alla proposta di legge di iniziativa popolare per una rete psicologica nazionale. La campagna «Diritto a stare bene» ha superato 70mila firme. «Non è un provvedimento spot», dice il deputato al Giornale. «Se siamo nelle condizioni di realizzare delle buone idee, lo facciamo». Con l’approvazione, la psicologia arriverà nei luoghi quotidiani delle persone: scuole, lavoro e ambiti sanitari. «Attraverso questo provvedimento, agiamo per anticipare le problematiche che dipendono dal burnout e dalle patologie da stress lavorativo», spiega Rizzetto al Giornale. L’obiettivo è far scendere gli «indicatori concreti» che oggi interessano chi si ammala lavorando. Verranno finanziati progetti triennali, presentati dalle Regioni. «Ringraziamo il presidenteRizzetto, che si è speso su questo tema», ha dichiarato Francesco Maesano, di «Diritto a stare bene. Il presidente della commissione Lavoro, interpellato sullo stato di salute dei salari, ha richiamato i sindacati e le parti datoriali a mettere mano alla contrattazione collettiva. La maggioranza che regge il governo Meloni vuole intervenire da più lati sulla produttività.