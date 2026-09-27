E ora il caso arriva in Parlamento

Donatella Casari, pm vicina ad Area Dg, la corrente di sinistra delle toghe, che già si è occupata del caso Almasri. Sarà lei a decidere sulla richiesta di reintegro di Sigfrido Ranucci come conduttore di Report. Una semplice coincidenza? Giusi Bartolozzi, ex capo di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio, finita sotto indagine per falsa testimonianza nell’ambito dell’inchiesta sul caso del torturatore libico, sembra non crederci e, sul suo profilo Facebook, commenta così l’articolo de Il Giornale: «Se è un caso è un bel caso per #Ranucci». Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri considera tutto questo «inquietante ma purtroppo non sorprendente» e rifiuta l’idea che si tratti solo di una semplice coincidenza. «Ci diranno che è un caso. Che non c’è nulla di preordinato. Ma nessuno ci può vietare di pensar male o di aver qualche pregiudizio. Almeno questo è un nostro diritto», commenta il senatore azzurro. Gasparri, poi, ipotizza: «Casomai tra qualche giorno avremo una sorpresa. Con la conferma della validità delle decisioni della Rai nei confronti di Ranucci, al quale propone alternative professionali secondo le regole. Oppure con una rinuncia da parte di un magistrato che è stato al centro di forti polemiche». Più cauto il commento del senatore Raffaele Speranzon, vice capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Madama e componente della commissione di Vigilanza Rai. «Come sempre, confidiamo nel lavoro della magistratura e che il dottor Ranucci sarà trattato come qualsiasi altro cittadino che si rivolge alla giustizia per tutelare quelli che ritiene essere i propri diritti. Nonostante gli applausi che una parte della magistratura associata, attraverso l’Anm, gli ha pubblicamente riservato in alcune occasioni», dichiara Speranzon.

Il deputato Pietro Pittalis, vicepresidente della commissione Giustizia, invece, annuncia a Il Giornale che presenterà un’interrogazione parlamentare al ministro Nordio «per conoscere se l’assegnazione del magistrato alla sezione lavoro sia conforme alle regole che disciplinano le assegnazioni e se siano stati seguiti i criteri interni di individuazione del magistrato che si deve occupare del fascicolo in questione».

Secondo Pittalis «è quantomeno singolare l’assegnazione del fascicolo Ranucci a quel magistrato che si era occupato del caso Almasri, feroce accusatore di Nordio, Piantedosi e Mantovano, spostato in fretta e furia alla sezione lavoro pochi giorni prima della richiesta di reintegro del giornalista di Report».