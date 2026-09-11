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Parlamento

Evitato il pareggio porta tasse

La coalizione che vince anche con un solo voto di scarto governa per cinque anni con il leader indicato in campagna elettorale

Gabriele Barberis
Via libera dell'Aula del Senato all'emendamento unitario della maggioranza che introduce nella riforma della legge elettorale il meccanismo delle preferenze con capolista bloccati, Roma, 10 settembre 2026. ANSA/ UFFICIO STAMPA - USARE SOLO PER ILLUSTRARE OGGI LA NOTIZIA INDICATA NEL TITOLO - NON ARCHIVIARE FOTO NON IN VENDITA - DA USARE SOLO PER FINI GIORNALISTICI - NPK+++
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Grazie, preferisco scegliermi il/la presidente del Consiglio.

Grazie ancora, decido io chi mandare alla Camera e al Senato, uomo o donna. Per quelle strane alchimie di Palazzo, lo stesso Palazzo sforna una legge elettorale che attribuisce più potere agli italiani dopo 35 anni di collegi blindati, circoscrizioni plurime, un segno di matita per eleggere un’infornata di nomi imposti dai partiti.

Un’ubriacatura di latinorum (Mattarellum, Porcellum, Rosatellum che negli anni caotici del centrosinistra ha prodotto legislature brevi o segnate dal continuo cambio di presidente del Consiglio.

L’«-um» non cambia con lo Stabilicum ma, volete mettere, è una rivoluzione copernicana: la coalizione che vince anche con un solo voto di scarto governa per cinque anni con il leader indicato in campagna elettorale. C’era chi tramava per programmare un pareggio che poi significa consegnare Palazzo Chigi a qualche sobrio professore con i capelli candidi pronto a innalzare le tasse sui risparmi. Vedrete, alla fine, che ci andrà molto meglio.

Legge Elettorale

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