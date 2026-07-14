"Con la patrimoniale vinceremo le elezioni". Ma la sala è deserta

A Montecitorio è il giorno della patrimoniale. Tutti convocati alle 15 nella Sala Berlinguer per la presentazione del libro del giornalista Riccardo Staglianò. Titolo del pamphlet: «Tassare i milionari. Prendere ai ricchi per dare ai poveri». Ospiti d'onore: Chiara Appendino del M5S, Maria Cecilia Guerra del Pd ed Elisabetta Piccolotti. Modera la giornalista Eva Giovannini. C'è dunque il campo largo della foto dell'Osteria di Campo dei Fiori che intende mettere un ulteriore tassello al futuro programma della coalizione. Assenti i centristi ma non è una notizia. E platea quasi deserta. Sarà forse per il caldo o perché il lunedì l'attività parlamentare è quasi sempre scarica, ma la sala rimane quasi vuota. Ad eccezione di cronisti e operatori, non si scorgono in platea deputati e senatori.

Pochi minuti e si parte. L'autore del libro mette subito in chiaro un concetto: «Ho deciso di non pronunciare la parola patrimoniale». Annuiscono i tre parlamentari del campo largo che un attimo dopo si esercitano con sfumature diverse sulla necessità di puntare sulla proposta di Oxfam di un'imposta che riguarda lo 0,1% della popolazione cioè circa 50mila persone che hanno un patrimonio di oltre 5,4 milioni di euro (esclusa la prima casa).

La prima a parlare è la democrat Guerra che appare la più timida, forse perché all'interno del Nazareno si annidano diverse perplessità: «Di tasse patrimoniali in Italia ce ne sono almeno quattro, tutto il patrimonio è tassato ma quelle tasse andrebbero riformate e comunque una tassa sui patrimoni milionari non riguarda il ceto medio che è particolarmente tassato, almeno quello sotto Irpef». A questo punto Eva Giovannini incalza la parlamentare su quanto la battaglia sia condivisa dai vertici del Pd e dall'intera compagine progressista. Ma Guerra non si sbilancia: «Il programma della coalizione e dei singoli partiti è in costruzione, è un processo in corso». Come dire, si vedrà quando si sederanno i leader del campo largo per stendere la piattaforma programmatica.

Più decisa è Chiara Appendino. Contrariamente al leader del M5S Giuseppe Conte, tifa per una super imposta sui patrimoni che preferisce chiamare «millionaire tax» per non spaventare l'elettorato: «Perché in Italia il sistema, i giornali e un pezzo del Paese si infervorano per proteggere i super paperoni? Cosa c'è di difficile nel chiedere a Elkann o Caltagirone o Angelucci un contributo sui patrimoni giganteschi che hanno accumulato? Siamo di fronte a una lotta di classe al contrario, dall'alto verso il basso. Non è il 99% del popolo che lotta contro l'1% più potente, ma è quell'1% di casa intoccabile che lotta contro il popolo, e sta vincendo. E allora diciamolo che è ora che anche i super paperoni paghino il conto». Chi però osa di più è la parlamentare di Avs Piccolotti che arriva a sostenere: «Io sono convinta che la patrimoniale ci può far vincere le prossime elezioni». I pochi in platea si guardano perplessi. Piccolotti insiste: «Voi ce lo vedete un multimilionario che ha 6, 7, 8 milioni di euro di patrimonio a cambiare la residenza, trasferirsi in un altro Paese per non pagare poche migliaia di euro.

Tutti i sondaggi ci stanno dicendo che tra il 54 e il 75% della popolazione italiana è favorevole alla patrimoniale». Finisce così, ma resta una domanda in sospeso: ma non si era detto che sarebbe stato meglio non chiamarla più patrimoniale?