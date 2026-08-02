Il Parlamento al rush finale su ddl Caccia e fondi Safe

Il Parlamento al rush finale prima delle ferie. Due i temi caldi: il ddl Caccia e l’utilizzo del Safe per finanziare le spese per la Difesa. I lavori procederanno a tappe forzate. Mancando meno di una settimana alla pausa estiva, è possibile che deputati e senatori siano costretti a sedute notturne. Il convitato di pietra, con vista alla ripresa di settembre, è la legge elettorale. La presentazione degli emendamenti è prevista per il rientro, quindi per il primo di quel mese. Ma ci si aspetta che la maggioranza trovi la quadra prima: è prevista una riunione tecnica che non è ancora stata fissata. Al Senato, che chiude martedì, è in corso la discussione generale sulla legge elettorale. Ma dopo l’esito del voto sulle preferenze di qualche settimana fa, le luci dei riflettori sono rivolte soprattutto verso la Camera dei deputati. Lì, al rientro, diventerà chiaro il contenuto dello Stabilicum. Tra i provvedimenti da approvare in fretta, anche il decreto legge Pnrr: il testo, che potrebbe essere in parte riscritto, dovrà tenere conto delle rimostranze dell’Ue sulle gare per gli Intercity. Il provvedimento è ancora alla Camera ma ha bisogno anche dell’ok del Senato. Uno degli ultimi testi che i parlamentari si apprestano a votare a Montecitorio è il decreto giustizia-migranti. Il governo ha già preannunciato il voto di fiducia. Poi, ancora, il disegno di legge sulla caccia: il Senato lo ha già approvato. L’obiettivo della maggioranza di centrodestra è l’approvazione in commissione Agricoltura della Camera. Per il «sì» definitivo, però, bisognerà aspettare la riapertura dei lavori.