Pavia e Sant'Angelo accolgono il Papa

Non è Milano. Ma papa Leone XIV sabato sarà in visita a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano, dove i fedeli potranno vederlo da vicino. Due città lombarde che parlano del cuore del Papa statunitense, perché Pavia è la casa di sant'Agostino, dottore della Chiesa e padre degli agostiniani, l'ordine religioso di cui fa parte Papa Prevost che, nel 2004, quando era priore generale degli Agostiniani, scortò le reliquie del corpo di sant'Agostino nel viaggio straordinario verso la cappella privata di Giovanni Paolo II. La basilica di San Pietro in Ciel d'oro, cuore del "pellegrinaggio", custodisce le spoglie del grande vescovo Sant'Agostino (354-430). Nell'aprile del 2007 era stato in visita al corpo di Agostino anche papa Benedetto XVI. Sant'Angelo Lodigiano, seconda tappa della visita, ha dato i natali a madre Francesca Saverio Cabrini (1850-1917), missionaria presso gli emigrati italiani negli Stati Uniti, morta a Chicago, il luogo in cui il figlio di migranti e futuro Papa Leone XIV è nato il 14 settembre 1955. Un viaggio che ha una sua forte dimensione spirituale, nel quale si ripercorrono tappe importanti della vita del Santo Padre. Chi vorrà salutare Papa Leone potrà farlo lungo il percorso che il Papa compirà dalla basilica di San Pietro in Ciel d'Oro verso Piazza del Duomo, a partire dalle 17, attraverso viale Matteotti, che resta un'area libera. Un maxischermo nei giardini del Castello Visconteo consentirà di seguire i passi del Papa, che in piazza Duomo pronuncerà un discorso. Per arrivare ai luoghi clou della visita è necessario avere un pass speciale. Un altro maxischermo sarà in piazza Petrarca.

Ecco la giornata nel dettaglio. Alle 14.45 Papa Leone atterrerà in elicottero nel campo di rugby CUS di Cravino, dove sarà accolto dal vescovo di Pavia, Corrado Sanguineti e da Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia. Il Papa andrà subito in auto al Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO), dove incontrerà alcuni bambini in cura con i genitori. Alle 15.30 si trasferirà in auto alla basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, per incontrare brevemente nel convento dei Padri Agostiniani la comunità dei suoi confratelli, alla presenza del priore generale. Nel chiostro saluterà i vescovi della Lombardia per poi andare in basilica, dove è atteso per la celebrazione della Parola e la venerazione delle reliquie di Sant'Agostino. Qui pronuncerà un discorso. Alle 17 il saluto dei fedeli nel piazzale e quindi il trasferimento in auto in piazza Duomo, dove riceverà l'omaggio floreale dei bambini e saluterà la Comunità sudamericana presente in piazza. In Cattedrale l'adorazione del Santissimo Sacramento, sostando poi davanti all'altare di San Siro, primo vescovo e patrono della Diocesi e della città. Qui la passeggiata dal Duomo a piazza Vittoria, dove incontrerà la cittadinanza e terrà un altro discorso.

Alle 18.30 la partenza da Pavia verso sant'Angelo Lodigiano: atterrerà nello stadio comunale "Carlo Chiesa" e sarà accolto dal vescovo di Lodi, Maurizio Malvestiti.

Nella parrocchia dei Santi Antonio Abate e Francesca Cabrini, sono previsti l'adorazione del Santissimo Sacramento e la venerazione del Cuore di Santa Francesca Cabrini. Qui il Santo Padre terrà il terzo discorso della giornata. Alle 19.45 il decollo in direzione Città del Vaticano.