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Addio a Ece Irtem: a 35 anni muore l’attrice turca che ha recitato con Can Yaman

Per la giovane attrice turca sarebbe stato fatale un attacco cardiaco il giorno dopo del suo compleanno: ecco i lavori più importanti della sua brillante ma breve carriera

Addio a Ece Irtem: a 35 anni muore l’attrice turca che ha recitato con Can Yaman
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Sgomento e tristezza in Turchia per la prematura scomparsa di uno dei volti più noti e amati, quello di Ece Irtem: l’attrice di 35 anni è stata trovata priva di sensi a casa sua appena il giorno dopo del suo compleanno. La causa del decesso è stata attribuita a un attacco cardiaco.

Chi era Ece

Nata il 14 giugno 1991 a Sivas, si è laureata in Opera e Canto presso l'Università Yasar nel 2014 classificandosi la terza del suo corso. Durante i suoi studi ha lavorato con artisti di fama internazionale come il soprano Aytul Buyuksarac, il tenore Levent Gunduz, direttore dell'Opera e del Balletto di Stato di Izmir, Paolo Susanni, Esra Mamac e il mezzosoprano Anna Chubuchenko.

Una carriera sbocciata da giovanissima

Irtem ha iniziato a recitare in giovane età, scrivendo e interpretando le proprie scenette per le recite scolastiche, una passione che ha coltivato per tutta la vita. Dopo essersi trasferita a Istanbul, Irtem ha studiato recitazione al Centro Culturale Sadri Alisik dal 2014 al 2015. Si è formata con Kayhan Yildizoglu, Okday Korunan, Kadim Yasar e Tolga Ciftci. È diventata via via sempre più conosciuta per il suo ruolo di Isil in “One Love”, una popolare serie televisiva turca con un vastissimo pubblico.

I lavori Can Yaman

Nel nostro Paese e non solo, la giovane e bella attrice si è consacrata al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Gizem Sezer in “Mr.Wrong-Lezioni d’amore” dove ha recitato con Can Yaman e Ozge Gurel, una commedia romantica che è stata trasmessa da Canale 5. Nella sua carriera ha preso parte a serie tv molto popolari come “Mahkum”, “Forbidden Fruit” e “The Family”. Proprio Yaman l’ha voluta ricordare con un omaggio sui social pubblicando sui Instagram una “Storia” con una fotografia in bianco e nero in cui i due si trovano insieme e accompagnata dall’emoticon di un cuore infranto.

La riflessione sulla vita

Un amaro destino: sul profilo social di Ece Irtem si trovano alcuni scatti del suo soggiorno romano dove ha mostrato alcune delle bellezze di Roma e la felicità nel mangiare una pizza. La tragedia della sua scomparsa ha fatto riaffiorare alla mente quanto dichiarato in una delle ultime apparizioni video in Turchia parlando del proprio futuro lavorativo e alcune riflessioni sulla vita.

“Ovunque mi porti il destino. Mi fido molto, affido tutto a Dio.

Come esseri umani ci preoccupiamo troppo per troppe cose. Mi sembra che tutto ciò che ci affanna e ci addolora finisca per ferire anche Lui. Ci ha mandati qui per fare un’esperienza, per essere grati e per amore. E io ora mi lascio andare, mi rilasso”.

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