Alessandra Ambrosio si sposa, la proposta di Buck Palmer su una spiaggia a Bali ripresa dal drone: il video è virale

Con una vera e propria dichiarazione d’amore Alessandra Ambrosio ha annunciato il fidanzamento con Buck Palmer. “Sceglierei te in questa vita e in ogni altra vita. Al nostro per sempre, amore mio”, ha scritto su Instagram la top model brasiliana, mostrando le immagini della romantica proposta che il compagno ha organizzato per lei su una spiaggia in Indonesia.

La proposta

La proposta da cartolina è stata organizzata nei minimi dettagli. I due, in bikini, si sono scambiati la promessa d’amore al centro di un grande cerchio di petali rossi su una spiaggia di Bali. Palmer, designer di gioielli australiano, ha realizzato personalmente l’anello con diamante che ha regalato alla modella, inginocchiandosi sulla sabbia. A rendere ancora più suggestiva la scena, le immagini riprese da un drone, che dall’alto ha immortalato la coppia in ogni istante della proposta e che è stato condiviso sui social network, diventando virale.

Il retroscena

In realtà la proposta è avvenuta lo scorso aprile, quando la coppia si trovava in Indonesia in vacanza, in occasione del quarantacinquesimo compleanno della modella. A rivelarlo è stata Alessandra Ambrosio nelle Storie del suo profilo social: “Quattro mesi fa ci siamo detti sì per sempre. Abbiamo custodito questo bellissimo momento nei nostri cuori e ora siamo felici di poterlo finalmente condividere!”. In quei giorni la top model aveva pubblicato molti post su Instagram, raccontando degli indimenticabili momenti vissuti a Bali: “Giornate sull’isola, cuori selvaggi, che bellissimo compleanno sto trascorrendo in questo posto magico. Il tempo si è ammorbidito così come la nostra anima”. Mentre in un altro aveva scritto semplicemente “Fuga felice”, condividendo una serie di scatti da Uluwatu, nota località nella penisola di Bukit.

La storia d’amore

La storia tra Alessandra Ambrosio e Buck Palmer è cominciata nel 2024. L’ex “angelo” di Victoria’s Secret e il designer di gioielli australiano fecero la loro prima apparizione pubblica a dicembre 2024, quando vennero fotografati insieme durante l’Art Basel di Miami. Nel 2025, in occasione dell’ospitata al Bravo Film Festival, la top model aveva dichiarato a Us Weekly che lei e il fidanzato erano uniti da una profonda passione per la vita: “Ci godiamo la vita appieno”. Poi la proposta a sorpresa arrivata in primavera. Per Ambrosio si tratta di un nuovo capitolo sentimentale importante dopo la lunga relazione con Jamie Mazur, con cui è stata legata dal 2008 al 2018 e dal quale ha avuto due figli, Anja, 17 anni, e Noah, 14.