"Gli anziani...". L'attacco gratuito della Michielin a Ornella Vanoni

Da certi personaggi bisognerebbe prendere solo esempio. Un modello al quale puntare per arrivare in alto. Invece, tra i giovani artisti di oggi, c'è chi preferisce criticare i grandi nomi che hanno fatto la storia della musica e dello spettacolo italiano. E' quello che ha fatto Francesca Michielin, cantautrice e conduttrice di X Factor, che in una recente intervista a La Stampa ha attaccato Ornella Vanoni.

La 28enne è uscita con il suo nuovo album "Cani sciolti", dove si è detta libera di esprimere la sua personalità in ogni sfaccettatura. Parlando con La Stampa, però, Francesca Michielin si è augurata di non arrivare a una certa età cantando ancora. "A 64 anni non penso che farò questo mestiere e spero di godermi la vita ", ha dichiarato la cantautrice e nel fare un esempio su un'artista, che invece è tutt'ora attiva nonostante l'età, ha tirato in ballo Ornella Vanoni.

Le dichiarazioni della Michielin contro la Vanoni

Le parole utilizzate da Francesca Michielin, però, non sono state positive. La cantante ha trovato entusiasmante lo spettacolo offerto dalla Vanoni a Sanremo, ma in pratica l'ha invitata a farsi da parte in quanto vecchia. " La Vanoni è un mito ed è stata una figata sentirla cantare a Sanremo però penso che da anziani si debba lavorare se si hanno cose da dire", ha chiarito la Michielin nell'intervista, sferrando una chiara frecciata all'indirizzo della Vanoni: "Finché una persona più grande è un riferimento va bene ma se un "grande vecchio" si limita a dire che i giovani sono incompleti e superficiali non va bene ". E il riferimento alle parole della Vanoni su Rosa Chemical sembra essere più che chiaro.

Il riferimento a Rosa Chemical

Pochi giorni fa, infatti, la cantante di "Una ragione in più" e "Senza Fine" aveva commentato l'ospitata di Rosa Chemical a Propaganda Live, nella quale aveva scherzato sul non sapere chi fosse il presidente della Repubblica. La Vanoni lo aveva definito "giovane inutile", ma non aveva generalizzato la sua affermazione, sostenendo che, fortunatamente, la maggior parte dei giovani erano diversi da Rosa Chemical. La Michielin ha invece voluto fare di tutta l'erba un fascio e rimane il fatto che abbia invitato, in modo ingrato, la Vanoni - una delle voci più rappresentative della musica italiana con una lunga e ricca carriera - ad andare in pensione.