Brutto incidente per Ornella Vanoni. Posticipato il tour

Il prossimo 10 novembre Ornella Vanoni avrebbe dovuto dare il via al tour "Le donne e la musica" con la prima tappa - al Tuscany Hall di Firenze - delle otto in cartellone. Ma l'artista è stata costretta a sospendere la tournée ancora prima di cominciarla per un brutto incidente, che l'ha vista finire in ospedale. " Sono dispiaciuta, ma ho messo un piede in un buco. I marciapiedi sono disastrati e causano incidenti, tra i quali il mio ", ha scritto la Vanoni in una nota ufficiale diffusa nelle scorse ore. E i fan si sono subito preoccupati per lei.

Nella nota stampa la Vanoni ha spiegato di essersi rotta un femore a causa della caduta accidentale avvenuta per strada, che l'ha costretta al ricovero in ospedale. Come riferisce il Corriere " la cantante ha dovuto subire un intervento chirurgico " per stabilizzare la frattura e ora dovrà osservare un periodo di assoluto riposo oltre a un percorso di riabilitazione per tornare a camminare quanto prima. " Forza e coraggio", ha concluso la cantante nel messaggio, abbracciando virtualmente i propri fan: " Ci incontreremo in occasione di questi concerti che renderanno felice me e voi ". Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa Ansa, la Vanoni sarebbe " già tornata a lavoro ", nei limiti del possibile, insieme alle musiciste che la accompagneranno nei suoi spettacoli dal vivo.

Ornella Vanoni, tour rinviato

L'artista non è nuova a incidenti di questo tipo. A dicembre dello scorso anno fu protagonista di una brutta caduta in treno e, a causa del violento colpo, fu costretta a posticipare tutti gli impegni televisivi. Oggi, però, la situazione è più delicata e richiederà più tempo. L'appuntamento dal vivo con l'artista è dunque rimandato. Tutte le date del suo nuovo tour in programma a novembre sono state posticipate a data da destinarsi, mentre quelle di dicembre sono rimaste in cartellone.