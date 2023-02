"I giovani non sono tutti così inutili". Ornella Vanoni asfalta Rosa Chemical

Nessuno (o quasi) asfalta come Ornella Vanoni. L'artista, istrionica, irriverente e senza peli sulla lingua, non è nuova a bacchettare artisti, volti noti e persino politici della scena nazionale, ma l'ultima stoccata è andata dritta dritta a Rosa Chemical. Il cantante reduce dall'esperienza sanremese è sulla bocca di tutti non tanto per la sua canzone "Made in Italy", quando per i gesti provocatori portati sul palco dell'Ariston e per il bacio dato a Fedez nel corso della finale.

Calato il sipario sul Festival, Rosa Chemical è diventato il prezzemolino della tv e dopo l'ospitata a Le Iene è stato in studio a Propaganda Live, ma la figura fatta non è stata delle migliori. Il cantante ha dimostrato di avere una bella carenza in cultura generale, scivolando sulla domanda "chi è il presidente della Repubblica". La risposta? Non pervenuta, se non dietro suggerimento di Zoro e sui social network il video è diventato virale, commentato da decine di persone compresa Ornella Vanoni.

Il cinguettio di Ornella Vanoni

L'artista, che a Sanremo è stata ospite nella serata conclusiva del Festival, ha commentato il tweet di Selvaggia Lucarelli, nel quale la giornalista ha scritto sarcastica: " Questo sì che è uno scandalo". E la replica di Ornella Vanoni non si è fatta attendere: "O è scemo o ci fa comunque è un caso estremo, non tutti i giovani sono così inutili ". Diretta e pungente come solo lei sa esserlo, la cantante, 88 anni, non ha usato giri di parole per commentare non solo l'ospitata di Rosa Chemical a Propaganda Live, ma anche il personaggio trasgressivo costruito dall'artista, definito dalla Vanoni piuttosto " inutile ".

Che Rosa Chemical non fosse piaciuto così tanto alla cantante, lo si era intuito già durante la finale di Sanremo. Pochi minuti dopo il bacio con Fedez, sul palco era salita proprio lei e davanti alla platea - prima di esibirsi con il suo repertorio - la Vanoni aveva "bacchettato" il marito della Ferragni, che in prima fila aveva gli occhi lucidi dopo la lite con Chiara. " Voglio conoscere Fedez, gli devo parlare. Devo dirgli una cosa importante, una storia che riguarda lui ". E che si trattasse di una ramanzina per quanto avvenuto all'Ariston con Rosa Chemical è apparso chiaro a tutti, soprattutto al popolo dei social.