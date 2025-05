“Come attore è un cane...”. Ecco chi insulta Michele Morrone

Ascolta ora 00:00 00:00

Il circolo della sinistra artistica non accetta pareri contrari. O sei con loro o sei contro di loro. Una strategia di esclusione che Michele Morrone, l’attore noto alle ultime cronache per avere criticato una parte di questo “circoletto di sinistra”, ha sperimentato sulla propria pelle. Sull’onda delle dichiarazioni di Morrone, la conduttrice Victoria Cabello non ha perso l’occasione per insultare letteralmente l’attore italiano.

Così, durante un'intervista a Roberto Bolle nell'ambito di un incontro con gli studenti presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, la conduttrice ha commentato le parole di Morrone. "Tu hai dichiarato che se non avessi fatto il ballerino avresti fatto l'attore o il nuotatore. Ma più attore o nuotatore?", ha chiesto Cabello a Bolle che, con sicurezza, ha risposto "attore". Allora Cabello ha domandato: "Ma ti vedresti più o meno bravo di Morrone, che dalla Fagnani ha detto di essere il più bravo di tutti?", aggiungendo poi: "Lui è un cane secondo me... La mia personalissima interpretazione".

La colpa di Morrone è presto detta. Prima ha partecipato alla trasmissione Belve e poi, a stretto giro, aveva criticato aspramente il cosiddetto “circolino di attori di sinistra”. "Non mi sento parte di un cinema, quello italiano, che se la canta e se la suona da solo, pieno zeppo di pregiudizi nei confronti dei 'diversi', che se non hai studiato alla Silvio D'Amico o al Centro Sperimentale non sei nessuno. Se non la pensi con il cuore a sinistra, sei solo un fascista. Se non usi scarpe Clark e non dai l'idea di essere trasandato, non sei un vero attore. Avete rotto il ca...o”, aveva scritto.

Con una stoccata finale con un riferimento al noto attore: “Siete più tristi delle vostre stesse idee. Gente che 'si sente male e ha sofferto' per aver interpretato il ruolo del Duce ma che, come per magia, si riprende molto bene da questo tumulto dopo aver incassato 1,5/2 milioni di Euro”.