"Cocaina, allucinogeni e sesso con una donna". Le rivelazioni choc dell'attrice a Belve

Ascolta ora 00:00 00:00

Sabrina Impacciatore, attrice che negli ultimi anni ha gestito un improvviso aumento di popolarità, è una delle prime ospiti del programma Belve, condotto da Francesca Fagnani. Dopo lo slittamento del debutto, che sarebbe dovuto avvenire il 22 aprile, la partenza è stata riprogrammata per domani, 29 aprile. Impacciatore ha raggiunto il successo internazionale con White Lotus, serie tv particolarmente apprezzata negli Stati Uniti, e la sua carriera è decollata. La partecipazione a Belve è quasi una conscrazione in Patria per Impacciatore, che come dimostrano le anticipazioni rilasciate dalla produzione non si è risparmiata nell'intervista, rivelando un aspetto trasgressivo di sé che non era noto ai più.

Anche alla domanda sull'utilizzo di droghe, Impacciatore non si è tirata indietro: " Sì, ne ho provate tantissime. Le più affascinanti sono state quelle allucinogene. E ci sono rimasta sotto ". Il tono è quello ironico che la contraddistingue, come hanno imparato a capire i telespettatori che l'hanno seguita nell'edizione 2018 del festival di Sanremo, come conduttrice del dopo Festival. L'esperienza con le sostanze stupefacenti l'ha fatta in Thailandia, " nove ore di trip non posso raccontarle. Una volta per esempio ho visto Jim Morrison su un galeone di pirati, è sceso e ha iniziato camminare sulle acque e mi ha chiamato Pam. Perché io sono stata convinta di essere Pam, la moglie di Jim, per un paio d’anni ".

Ma non ha negato di averne fatto uso anche in Italia, in particolare " saltuariamente la cocaina, alle feste, ma tanto tempo fa. E non posso farmi le canne perché svengo ". Il che implica che, per conoscere quale sia la sua reazione, ha provato anche quelle. L'intervista ha poi virato sulla sfera sessuale dell'attrice, la quale rivendica di sentirsi transessuale " da sempre. Io per molti anni ho pensato di essere un maschio. Una sensazione di essere trans, cioè di essere tutto e non una cosa definita. Una volta un cantautore famoso mi ha fatto la corte per moltissimi mesi. Io, che sono un po' all’antica, non sentivo di dover corrispondere. E lui un giorno ci ha provato per l’ennesima volta e io gli ho detto scusami non me la sento. E lui mi ha detto: 'Sabrina guarda per me non è un problema, se c’hai il ca**o dimmelo' ".

una notte sola. Poi il giorno dopo lei mi ha chiamato 11 volte e io ho detto no. Mi sono sentita il classico uomo che si voleva dare alla macchia

Ha rivelato di aver fatto anche un'ma "".