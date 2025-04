"Il dolore mi accompagna ogni giorno". La confessione di Carolyn Smith

Ascolta ora 00:00 00:00

Il dolore accompagna da anni Carolyn Smith, l'amatissima giudice di Ballando con le stelle. Da alcuni anni, la ballerina è in cura per un tumore al seno, sconfitto e purtroppo ritornato, che sta tenendo sotto controllo ma che, inevitabilmente, ne ha influenzato la vita. La ballerina ha spesso raccontato il suo percorso, ha condiviso i passaggi cruciali con il pubblico e questo ha aiutato tantissime persone alle prese con lo stesso problema. Ma su Rai Uno, nell'intervista rilasciata a Francesca Fialdini per Da noi a ruota libera, ha raccontato un altro tipo di dolore, persistente e difficilmente superabile, quello per la morte di un fratello ancora giovanissimo.

" Avevo dieci anni quando ebbe un grave incidente d’auto. Sopravvisse grazie a numerose trasfusioni, ma anni dopo scoprimmo che il sangue ricevuto era infetto. Mio fratello si ammalò gravemente e dopo anni di sofferenze ci lasciò a soli 27 anni. È un dolore che mi accompagna ogni giorno ", ha spiegato la ballerina, visibilmente scossa per quel racconto. Impossibile superare un lutto così profondo e violento a quell'età ma la vita va avanti e Carolyn Smith ha potuto contare sul supporto della famiglia e dell'altro fratello, che vive in Scozia e con il quale ha un rapporto molto profondo.

Nell'infanzia e nella gioventù della giudice di Ballando con le stelle ci sono stati diversi momenti di dolore ma anche di disagio, come quando fu vittima di bullismo. " Quando ci trasferimmo da Glasgow fui vittima di bullismo. Ero straniera, diversa. Mi prendevano in giro, mi spingevano, mi insultavano. Resistetti finché mia madre non capì la gravità della situazione e intervenne. Dopo di allora, nessuno ebbe più il coraggio di toccarmi ", ha detto ancora la giornalista, che lascia intendere di avere una cicatrice derivante da quel periodo.

Dobbiamo essere coreografi della danza della vita, creativi e autentici, ognuno a modo suo

Visto il momento, l'intervista ha virato sul ricordo di Papa Francesco e proprio ispirandosi a lui, Smith ha lanciato un messaggio di grande speranza: "". La giudice è già proiettata al suo prossimo impegno televisivo, il prossimo 9 maggio su Rai Uno con Sognando... Ballando con le stelle, evento che apre i festeggiamenti per i 20 anni dello storico programma.