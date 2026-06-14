Dal dolore alla rinascita: Giorgia Venturini racconta la maternità e il progetto dell'Associazione Sole

Per anni il pubblico l'ha conosciuta come volto televisivo e voce radiofonica. Oggi Giorgia Venturini è uno dei volti di X Style, il magazine di Canale 5 dedicato a moda, costume e tendenze, oltre che speaker di Radio Monte Carlo. Dietro l'immagine della conduttrice c'è una donna che ha attraversato momenti di grande fragilità e che da quelle esperienze ha scelto di costruire qualcosa di concreto per gli altri. La nascita della figlia Sole Tea, infatti, non è stata soltanto la realizzazione di un sogno. Ai giorni della gioia si sono intrecciati mesi difficili, fatti di ospedali, controlli medici, esami e paure per la salute della bambina. Un periodo che la stessa Venturini descrive come il più complesso della sua vita. A rendere tutto ancora più doloroso c'era l'assenza della madre, scomparsa poco prima. Un lutto che si è mescolato all'esperienza della maternità e che ancora oggi lascia tracce profonde. Non a caso la sua primogenita porta un nome dal forte valore simbolico; Sole, come la luce e la vita, e Tea, il nome della mamma che non c'è più.

Oggi Giorgia si prepara ad accogliere il suo secondo figlio, Pietro Romano, in arrivo ad agosto. Una gravidanza vissuta con emozioni diverse, ma anche con la consapevolezza maturata dopo un primo percorso tutt'altro che semplice. Proprio da quel vissuto personale è nata l'Associazione Sole, un progetto dedicato al sostegno delle neo-mamme e delle famiglie nei primi mesi dopo la nascita di un figlio. Attraverso una rete di professionisti, psicologi, ostetriche, pediatri ed esperti dell'infanzia, l'associazione offre supporto concreto a chi si trova ad affrontare un periodo tanto delicato quanto spesso idealizzato. Perché, come spiega Venturini, la maternità non dovrebbe mai essere affrontata in solitudine e la condivisione può diventare uno strumento prezioso per superare anche i momenti più difficili. Nella nostra intervista racconta senza filtri le difficoltà del post parto, il peso del giudizio sulle madri, la paura che spesso accompagna la maternità e l'importanza di chiedere aiuto senza sentirsi in colpa.

La maternità viene spesso raccontata come qualcosa di meraviglioso. Quando ha capito che la realtà era molto più complessa?

"Quasi subito. Già al ritorno a casa, dopo la nascita di mia figlia, ho dovuto affrontare un recupero molto difficile dal cesareo. Ho avuto un blocco intestinale e un'importante infezione delle vie urinarie. Senza aiuto sarei stata davvero in difficoltà nella gestione della bambina. Poi, dal giorno successivo alla nascita di Sole Tea, sono iniziati i suoi problemi di salute. Aveva l'ittero e gli esami non miglioravano. Ogni settimana eravamo al Bambino Gesù per controlli e prelievi. Vederla così piccola sottoposta continuamente a esami è stato devastante. Non si alimentava bene, perdeva peso e per mesi abbiamo vissuto nell'incertezza. Non lo nego, ci sono stati momenti in cui mi sono chiesta se non mi fossi messa davanti a qualcosa più grande di me".

Molto spesso si racconta la fatica della maternità, ma meno la paura di affrontarla. Le madri si vergognano di ammettere di averla?

"Assolutamente sì. Perché hanno paura del giudizio. Siamo cresciute con l'idea della mamma perfetta, quella che fa tutto da sola, che non si lamenta mai e che non ha bisogno di nessuno. Invece chiedere aiuto non significa essere madri peggiori. Significa avere il tempo di recuperare energie per essere mamme migliori. Una donna esausta, frustrata e senza supporto non può arrivare ovunque. Eppure continuiamo a sentirci in dovere di dimostrare qualcosa".

C'è anche il tema del rooming-in (tenere i bambini nella stessa camera della mamma subito dopo il parto), molto dibattuto negli ultimi anni.

"Io sono contraria all'obbligo del rooming-in. Una donna che ha appena partorito deve poter recuperare. Sono favorevole alla presenza del nido in ospedale. Il bambino deve stare con la mamma quando lei è nelle condizioni di occuparsene serenamente, ma se una donna ha bisogno di dormire qualche ora o una notte intera non sta facendo male a nessuno. Sta semplicemente recuperando le forze. Ho ancora molto vivo il ricordo di quella mamma sfinita che ha soffocato il figlio mentre lo allattava perché si era addormentata. Sono cose queste che non dovrebbero mai succedere se ci fosse il tempo per recuperare dopo il parto".

Anche l'allattamento in effetti viene spesso dato per scontato.

"È una delle cose più complesse che esistano. Nessuno ti consegna un manuale d'istruzioni. Se l'allattamento non parte nel modo corretto si crea una catena di difficoltà, il bambino dorme male, mangia male, non entra in una routine e la madre si sente sempre più stanca e inadeguata".

Quando è nata sua figlia ha vissuto contemporaneamente anche il lutto per la perdita di sua madre. Come si sopravvive a emozioni così contrastanti?

"All'inizio non ci pensi nemmeno. Sei come dentro una centrifuga che continua a girare. Vai avanti per inerzia. Il problema arriva dopo, quando tutto rallenta. È lì che arriva il crollo. Io quel crollo l'ho avuto e non è stato leggero. Ho dovuto lavorare molto su me stessa. Ancora oggi porto dentro alcune ferite. E la paura non è sparita. Anzi, adesso che sta per arrivare Pietro mi ritrovo spesso a pensare: 'Ti prego, facciamo che questa volta vada tutto bene'".

Dopo tutto quello che ha passato, l'idea di avere un secondo figlio l’ha spaventata?

"Moltissimo. Per un lungo periodo ero convinta che non avrei avuto altri figli. Avevo persino regalato quasi tutto ciò che avevo conservato per la bambina. Poi il tempo passa e il cervello, forse per proteggerci, attenua il ricordo delle difficoltà. E a un certo punto ti ritrovi pronta a rimetterti in gioco".

Lei è stata bravissima a trasformare quella dolorosa esperienza personale in un aiuto agli altri, come è nata l'Associazione Sole?

"Ogni volta che vedo qualcun altro attraversare un dolore che conosco, è come se lo rivivessi. Sono molto empatica. Con un'ostetrica che mi aveva aiutata dopo la nascita di Sole Tea ci siamo chieste cosa potessimo fare concretamente per altre donne. Da lì è nata l'idea dell'associazione. Credo che nessuna mamma dovrebbe sentirsi sola. A volte basta poter parlare con qualcuno che ha vissuto la stessa esperienza per sentirsi meglio."

Come funziona concretamente l'associazione?

"Abbiamo creato una rete di professionisti, pediatri, ostetriche, esperti dell'allattamento, del sonno, psicologi, operatori del primo soccorso pediatrico e molti altri specialisti. L'obiettivo è offrire supporto alle famiglie, soprattutto a quelle che hanno maggiori difficoltà economiche. Collaboriamo anche con realtà territoriali e con il Comune di Roma in alcune zone particolarmente fragili. Chi si rivolge a noi può trovare risposte concrete e professionisti preparati che lo accompagnano nei primi mesi di vita del bambino".

Tra i tanti casi seguiti ce n'è uno che l’ha colpita particolarmente?

"Ricordo una mamma proveniente dal Bangladesh che ci era stata segnalata da un reparto di ostetricia. Non parlava italiano e aveva enormi difficoltà anche nelle operazioni più semplici legate alla cura del neonato. Era completamente sola. Comunicare era difficilissimo e cercavamo di capirci attraverso i gesti e le immagini. Quel caso mi ha colpita profondamente perché rappresentava perfettamente il significato della parola solitudine".

Dopo la nascita dall'associazione, che risposta avete ricevuto dalle mamme?

"Molto diversa da persona a persona. Alcune chiedono aiuto senza problemi. Altre fanno molta più fatica. Esiste ancora l'idea della madre eroina che deve cavarsela da sola. È un retaggio culturale difficile da superare. Un tempo, però, esistevano le famiglie allargate, le comunità. Un bambino cresceva con il sostegno di molte persone. Oggi tante donne si ritrovano molto più sole",

Se potesse cambiare una cosa nel modo in cui la società accompagna le donne dopo la nascita di un figlio, quale sarebbe?

"Più comunicazione. Da parte dei media, delle istituzioni e della sanità.

Dobbiamo far capire alle donne che chiedere supporto non è una debolezza. Bisogna creare sempre più punti di riferimento e reti di sostegno. Affidarsi agli altri, quando serve, è una delle cose più importanti che una madre possa fare".