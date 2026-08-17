Ronaldo e Georgina, i dettagli delle nozze: il “sì” nel soggiorno della casa vacanze, gli abiti e la benedizione al Santuario

Niente sfarzi né lunghe liste di invitati vip. Per il loro “sì”, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno preferito il salotto della loro nuova casa al mare e una data speciale, quella del loro primo incontro: l’11 agosto, il decimo anniversario del giorno in cui si sono incontrati per la prima volta nel negozio Gucci e che ha dato inizio alla loro storia d’amore.

A sei giorni di distanza dalle nozze CR7 e Georgina hanno svelato i dettagli del loro matrimonio sulle pagine di Vogue dalla location agli abiti nuziali fino alla benedizione ricevuta nel Santuario di Fatima. “E’ stato un giorno speciale, trascorso in modo normale. È stato esattamente come l’avevo immaginato. Intimo, pieno d’amore e con la nostra famiglia come protagonista assoluta”, ha confessato l’argentina.

Dove si sono sposati

Mentre tutto il mondo si aspettava che le nozze si celebrassero a Madeira, isola natale di Ronaldo, il campione portoghese e l’influencer hanno scelto Cascais come luogo per il loro “sì, lo voglio”. Ma niente festa in grande stile: Georgina e Ronaldo si sono scambiati le promesse nella sala da pranzo della loro nuova villa sulla costa portoghese. “Abbiamo scelto di farlo nel soggiorno di casa nostra dove facciamo colazione, pranzo e cena, e dove viviamo la realtà della nostra vita. Tra 30 anni vorrei che i miei figli pensassero: “A questo tavolo è successo qualcosa di meraviglioso: le promesse nuziali dei nostri genitori””, ha raccontato Georgina, annunciando le seconde nozze: “In futuro faremo un grande matrimonio, così potremo festeggiare con parenti e amici”. Una scelta che stupisce ma che l’argentina ha motivato: “Sognavo il castello più grande, la carrozza più grande, l’abito più lungo, una corona piena di diamanti. E ora dico: no. Volevo qualcosa di intimo, con il mio compagno e i nostri figli, a casa. Perché castelli, case, isole, cavalli, macchine: abbiamo tutto questo a portata di mano ogni giorno. Ma qualcosa di intimo... questo è più insolito per noi”.

Gli abiti Gucci

A firmare gli abiti degli sposi è stato Gucci: un tailleur gonna in faille di seta bianca e scarpe in raso abbinate con l’iconico morsetto argentato per lei e un abito su misura in cotone beige chiaro con t-shirt bianca e mocassini personalizzati per lui. Un omaggio alla storia nata tra le mura della boutique del noto marchio di moda, per il quale lavorava Georgina quando incontrò e si innamorò di Cristiano Ronaldo. A fissare nel tempo i momenti più significativi del matrimonio è stato il fotografo Juergen Teller, famoso per i suoi scatti artistici. “e sue fotografie sono arte. Non volevo il solito noioso album di famiglia. Volevo un album artistico che durasse per sempre”, ha raccontato Georgina.

La benedizione a Fatima

Subito dopo il matrimonio Cristiano Ronaldo e Georgina hanno scelto di consacrare le loro promesse nel Santuario di Nostra Signora di Fatima con una benedizione ricevuta in una piccola cappella chiusa appositamente per loro. Per Georgina, già legata a quel luogo, è stato un momento particolarmente intenso: nella Cappella della Madonna Addolorata, dove è stata celebrata la Messa, ha raccontato di aver provato “una pace e un’energia molto difficili da descrivere”. Al centro di tutto, la sua famiglia e la fede: “Non mi serviva altro: mio marito, i miei figli, la nostra casa, la nostra fede e il nostro amore”. Sul fronte luna di miele, invece, nulla di fatto. La coppia è già ripartita per Riyadh, dove Ronaldo, impegnato nel campionato saudita, ha iniziato la nuova stagione il 15 agosto.