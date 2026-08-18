Eugenie di York, rivelato il nome della figlia: l’omaggio alla regina Elisabetta

A due settimane di distanza dalla nascita della terza figlia, Eugenia di York e Jack Brooksbank hanno svelato il suo nome. Un omaggio a tre figure familiari di spicco per la coppia reale, che la quindicesima in linea di successione al trono porterà con orgoglio e che è anche un omaggio alla compianta regina Elisabetta.

L’annuncio è stato fatto sui social network con un nuovo post condiviso da Eugenia di York e dal marito dopo quello fatto il 5 agosto, due giorni dopo la nascita della bambina. “Due settimane fa, proprio oggi, abbiamo dato il benvenuto al mondo alla nostra bambina. E da allora abbiamo vissuto un periodo davvero speciale, sereno e pieno d’amore”, ha scritto la principessa, svelando che la piccola porta tre nomi: “Siamo felicissimi di presentarvi Adelaide Elizabeth Annina Brooksbank. Il suo nome è un omaggio a tre persone che amiamo e ammiriamo, del passato e del presente, tra cui la sua bisnonna, che portiamo nel cuore. Il suo nome fa parte della storia inglese e portoghese, due paesi che amiamo e che chiamiamo casa. Augie ed Ernie sono già i migliori fratelli maggiori”. A corredo del post le prime immagini della piccola insieme ai fratelli maggiori.

La spiegazione dei nomi

Eugenia di York e Jack Brooksbank hanno voluto omaggiare non una bensì due regine britanniche. La prima è la regina Adelaide, moglie di Guglielmo IV, figura molto cara alla figlia del principe Andrea. Al suo ricevimento nuziale, infatti, Eugenie indossò due spille a forma di spiga di grano, decorate con diamanti, come fermagli per capelli che erano stati regalati da Guglielmo IV alla regina Adelaide. La seconda è la compianta regina Elisabetta, alla quale la figlia del principe Andrea era molto legata. Secondo la stampa inglese, infine, il nome Annina sarebbe stato ispirato da un legame personale della principessa di York: un omaggio all’amica Annina Pfuel, stilista bavarese e figlia del conte Christian Bruges-von Pfuel.