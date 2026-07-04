Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza

Elena Sofia Ricci: “Adesso sono rude come la mia Teresa Battaglia”


L’attrice all’Italian Global Serie si racconta presentando la terza stagione della serie e lancia un appello: “Basta con le fiction in onda troppo tardi la sera

Elena Sofia Ricci: “Adesso sono rude come la mia Teresa Battaglia”
00:00 00:00
Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita

“Io da Teresa Battaglia ho imparato a dire no, a essere più assertiva, a non avere paura dei conflitti, mentre in passato ho sempre cercato di evitarli”. Elena Sofia Ricci non ha proprio più freni inibitori e dall’alto della sua lunga esperienza professionale e di vita, si toglie qualche sassolino dalla scarpe presentando all’Italian Global Series in corso a Rimini, la terza stagione de “I casi di Teresa Battaglia”, intitolata “Figlia della cenere”, che andrà in onda su Raiuno a ottobre.

Nella serie crime, presa dai libri di Ilaria Tuti, in cui interpreta un profiler (un commissario che traccia il profilo psicologico dei criminali), è rude, aspra, con un conflitto interiore e un passato che l’ha resa così dura. “Grazie a lei, a impersonami in questo ruolo - continua l’attrice - sono diventata più schietta, meno gentile, a rischio di offendere, poi magari mi scuso. Prima se venivo ferita pensavo di essere io in colpa, quasi mi scusavo con chi mi faceva del male, ora ho imparato a dire no, adesso mi incavolo”.

Sarà per questo che quando le si chiede se ha visto la nuova serie dei “Cesaroni” a cui lei non ha preso pare ma di cui è stata una grande protagonista nelle prime stagioni, si inalbera: “Dobbiamo smetterla - dice riferendosi in generale a tutte le reti generaliste - di mandare in onda le fiction così tardi, vengono maltrattate, dietro c’è il lavoro di tante persone e la gente è stanca di aspettare fino a tarda sera”. Il riferimento è alla lunghezza dei quiz serali di Raiuno e Canale 5 che, dati gli altissimi ascolti, fanno a gara ad allungarsi e quindi fanno slittare la partenza di film, fiction e show. (sia Stefano De Martino sia Gerry Scotti, sia i rispettivi vertici aziendali, hanno più volte detto di volersi accorciare).

Sulla serie di Teresa Battaglia, l’attrice aggiunge: “Quando me l’hanno proposta, ho detto no, basta con i commissari, poi però quando ho letto la sceneggiatura me ne sono innamorata. Teresa è scontrosa, ma fa simpatia. E poi è affascinante perché studia i profili dei mostri e nel contempo deve combattere con i mostri che ci sono dentro di lei e con i tratti di aggressività”. Il regista Kiko Rosati aggiunge: “In questa stagione esploriamo meglio i motivi di questa ruvidezza, le violenze subite e la perdita del figlio. Si vede che cosa le è successo, anche situazioni piuttosto violente. E devo dire che la Rai ci ha lasciato fare”.

La Ricci ha voglia di continuare con i no. “Quello che stiamo vivendo in questi anni è terribile. Dovremmo tutti avere la capacità di prendere posizioni con più forza e gridare tutto il nostro disappunto e la nostra indignazione”. E ha pure voglia di fregarsene di quello che pensano di lei. “Io ho sempre fatto quello che mi piaceva, non ero una persona incasellabile e per questo non mi chiamavano tanto al cinema anche se i miei film prendevano dei premi. Non mi sono mai vergognata di fare le fiction quando venivano snobbate dai registi e dai critici. Ora il muro è venuto giù e tutti vogliono fare le serie, però per molto tempo sono stata considerata un’attrice di serie B perché facevo televisione, ma a me non è mai importato.

Poi facevo teatro e tanti ragazzi mi venivano a vedere attratti dal mio nome, perché mi avevo visto nei “Cesaroni" o in “Che dio ci aiuti”, e poi magari conoscevano Pirandello. Per me è importante il pubblico, raccontare storie, di tutto il resto non mi importa più niente, alla mia età posso dire quello che voglio".

Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita
Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica