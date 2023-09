Fedez ignora gli sposi al matrimonio di Francesca: è giallo sul suo atteggiamento

Al matrimonio di Francesca Ferragni, una delle due sorelle di Chiara, con Riccardo Nicoletti, era ovviamente presente tutta la famiglia. La cerimonia si è svolta nell'incantevole cornice di un castello piacentino. Poche foto, pochi video ma qualcosa è trapelato dalla serata, che ha visto i due sposi suggellare il loro amore dopo la nascita del loro primogenito Edoardo, nel 2022. Ed è proprio tra quelle poche immagini della serata che si è notata una certa indifferenza di Fedez nei confronti dei due protagonisti, ora ufficialmente suoi cognati.

L'entrata degli sposi è trionfale, tutti salutano, urlano, li chiamano: tutti, tranne uno. Il rapper sembra completamente disinteressarsi alla festa, non partecipa all'evento e nemmeno al giubilo collettivo. Rimane con la testa sullo smartphone e nemmeno si gira al passaggio degli sposi. Ma come, si sono chiesti in tanti, non gli interessa proprio nulla del matrimonio di sua cognata? In realtà le chiavi di interpretazione di questa vicenda sono due. Una è sicuramente questa, che vede il rapper totalment avulso dalla serata, intento a farsi i fatti suoi perché, magari, obbligato a presenziare da sua moglie. Aria di crisi? Stavolta forse no, ma di sicuro a Chiara Ferragni, damigella per l'occasione, non è piaciuto l'atteggiamento del marito in quel contesto.

Ma c'è un'altra chiave di lettura per quelle immagini, che trae spunto dal tipico atteggiamento che Fedez assume quando non è al centro dell'attenzione. Al matrimonio dei cognati, come si evince da numerosi video, il rapper è stato pressoché ignorato, d'altronde non era che un invitato come gli altri, quindi perché avrebbe dovuto avere più attenzioni? Ma si sa, "nessuno mette Fedez in un angolo" e così ecco che quando non riceve quanto lui è convinto di meritare si adombra, si incupisce e mette il muso. Oppure cerca in ogni modo di diventare protagonista.

L'ultima volta che ci ha provato, durante la recente edizione del festival di Sanremo, ha richiato di mettere fine al suo matrimonio, andato in crisi per la sua fame di visibilità e attenzioni. È probabile che stavolta sua moglie l'abbia ammonito prima di arrivare al castello, un po' come fanno le mamme con i bambini prima di andare a un qualunque evento. "Facciamo i conti a casa", potrebbe essere stata la frase di Chiara al marito, che per evitare altri drammi come quelli di febbraio ha preferito non strafare, rintanandosi in un angolo.