Fermata la ristrutturazione di Frogmore Cottage, verrà data al personale: la rabbia di Harry e Meghan

Si intravedevano segnali di sereno, con Harry e Carlo più che mai decisi a chiudere certe fratture venutasi a creare tra i membri della Famiglia Reale, ed ecco che arriva una nuova ragione di scontento. Stando alle ultime notizie, Harry e Meghan sarebbero a dir poco furiosi per la decisione presa in merito al destino di Frogmore Cottage.

Frogmore Cottage è la dimora che la Regina Elisabetta aveva donato alla coppia come regalo per il loro matrimonio. Si trova nell'Home Park di Windsor e ha avuto bisogno di diversi lavori di ristrutturazione per diventare la casa effettiva dei Sussex. In questi anni l'opera è stata portata avanti. Harry e Meghan intendevano renderla il loro punto d'appoggio in Inghilterra.

Di recente, però, è arrivata la doccia fredda. A quanto pare è stato deciso di invertire completamente i vecchi lavori da 2,4 milioni di sterline per trasformare la dimora in altro. L'ordine arriva dalla Crown Estate, organismo che amministra le proprietà della Corona, e pare abbia ricevuto il consenso di Re Carlo. Del resto, il cottage è rimasto vuoto e inutilizzato per anni.

Secondo The Royalist, che ha citato alcune fonti vicine alla coppia, Harry e Meghan sarebbero a dir poco furiosi. È probabile che i due vedano in questa mossa un ennesimo tentativo di "cancellarli" dalla Royal Family. Inoltre, bisogna ricordare che dopo essersi trasferiti negli Usa, i Sussex hanno rimborsato il denaro pubblico impiegato per pagare i lavori. Adesso tutto verrà smantellato e riconvertito in altro.

Tuttavia, la scelta di destinare Frogmore Cottage a un diverso uso pare più che altro derivare dalla necessità di gestire in maniera pragmatica i beni immobiliari della Corona. Una casa vuota e non mantenuta è un segno meno nelle finanze reali.

La dimora costruita nel 1801 per la Regina Carlotta, moglie di Re Giorgio III, potrebbe essere nuovamente suddivisa in più appartamenti e, in questo modo, essere utilizzata per accogliere il personale.

Un'altra soluzione potrebbe essere invece quella di ricavare dagli alloggi dei redditi da locazione.

In ogni caso, si tratta di un grosso smacco per i Duchi di Sussex. Chissà se questo arriverà a generare ulteriori dissapori all'interno della Famiglia Reale.