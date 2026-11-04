George Clooney e la moglie Amal parteciperanno al concerto di Natale in Vaticano

George e Amal Clooney saranno tra i protagonisti della XXXIV edizione del Concerto di Natale in Vaticano, in programma il prossimo 12 dicembre nell’Aula Paolo VI. L’appuntamento di quest’anno sarà dedicato al tema della pace universale e dell’educazione, con un messaggio che lega l’istruzione alla costruzione di un futuro più giusto e solidale.

Nel corso della serata, George Clooney lancerà un appello per la pace, sottolineando l’importanza dell’educazione, della tutela dei diritti e della protezione delle persone più vulnerabili. Tre elementi considerati fondamentali per costruire una società più equa e garantire un futuro di solidarietà.

Attore, regista e produttore, George Clooney è da tempo impegnato anche in iniziative umanitarie e per i diritti umani. Insieme alla moglie Amal Clooney, avvocata internazionale specializzata in diritto internazionale e diritti umani, ha fondato la Clooney Foundation for Justice, che promuove l’accesso alla giustizia e all’istruzione e sostiene la difesa dei diritti delle persone più esposte a discriminazioni e persecuzioni. Il Concerto, registrato il 12 dicembre, andrà in onda in prima serata televisiva nel periodo natalizio. Sarà inoltre diffuso nel mondo attraverso Vatican Media. La serata sosterrà una raccolta fondi di Missioni Don Bosco destinata alla costruzione di una scuola in Madagascar.

In sintonia con il tema dell’edizione, nell’ambito del Concerto è stato istituito il Premio internazionale “Pace ed Educazione”, che sarà conferito alla Clooney Foundation for Justice, fondata da George e Amal Clooney. Il riconoscimento sarà consegnato il 12dicembre alle ore 11.00, in Campidoglio, da Don Fabio Attard, Rettore Maggiore della Congregazione Salesiana, e dal Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

La scelta della Fondazione nasce dalla profonda convergenza tra il suo impegno e la missione educativa salesiana. La Clooney Foundation for Justice lavora affinché le persone più vulnerabili possano accedere alla giustizia, all’istruzione e alla tutela dei propri diritti. Sono obiettivi che richiamano da vicino la vocazione dei Salesiani, da sempre accanto ai giovani, specialmente a quelli che vivono situazioni di povertà e fragilità, per offrire loro protezione, formazione e concrete opportunità di crescita.

Il Premio intende riconoscere il valore di questo impegno e sottolineare un legame essenziale: educare significa rendere possibile un futuro di dignità, giustizia e pace. La pace non è soltanto assenza di conflitto; si costruisce ogni giorno, offrendo alle persone - e in particolare ai bambini e ai giovani - gli strumenti per conoscere, partecipare e contribuire al bene delle proprie comunità.

Attraverso il Concerto e il progetto in Madagascar, questo messaggio si tradurrà anche in un gesto concreto: sostenere la nascita di una scuola e contribuire a un futuro in cui più bambini possano accedere all’istruzione. Un segno di speranza che unisce la sensibilità degli artisti, l’impegno della Fondazione e la missione educativa salesiana. Il Concerto di Natale è ideato, prodotto ed organizzato dalla Prime Time Promotions srl. R101 è la radio ufficiale del Concerto di Natale.