"Hai pensato di farti suora?". Il siparietto tra Iva Zanicchi e Del Debbio

Siparietti divertenti, racconti esclusivi sulla sua carriera e aneddoti particolari sulla vita privata lontano dai riflettori. L’intervista di Paolo Del Debbio a Iva Zanicchi è una lunga chiacchierata a 360 gradi che ripercorre le tappe più importanti della cantante, senza trascurare la parte più umana e intima dell’icona.

Non mancano certamente i consigli della Zanicchi che non esita a rispondere anche alle domande più difficili del conduttore di Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento in onda su Rete 4. “Caro Paolo tu sei molto giovane...”, esordisce scherzando la cantante. Che poi aggiunge: “Quando ci si avvicina a un’età importante bisogna godere degli attimi della vita, perché può succedere tutto da un momento all’altro, amare le persone e amare quello che si fa”. Secondo la Zanicchi, che dice di sentirsi “ancora una ragazza pronta a fare qualsiasi cosa”, questo è importante.

Ma l’aneddoto più divertente arriva grazie a una domanda dello stesso Del Debbio. “Tu - chiede il conduttore – hai rischiato di prendere i voti e farti suora”. La risposta della Zanicchi è tanto semplice quanto sarcastica. Dopo una risata iniziale arriva la confessione: “Tutte le bambine, dai 9 ai 10 anni, sentono il desiderio di andare in convento”. Da qui la rivelazione: “Allora anche io ho detto mi faccio suora, poi però nello stesso momento sono andato a funghi e ho incontrato un certo Carletto e mi ha fatto desistere”. La battuta della cantante italiana fa divertire tutto lo studio di Dritto e Rovescio.

“Lui mi ha detto una cosa che non mi aveva mai detto nessuno, ma come sei bella”, rivela. Che poi non esita a raccontare a una debolezza: “Io allora non mi sentivo bella, avevo un naso lungo e mi sono nascosta la faccia con la mano”.