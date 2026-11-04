Harry e Meghan, il 10 novembre saranno all’Europarlamento: il ritorno in pubblico dopo lo scandalo su Thomas Markle

Dopo lo scandalo sessuale che ha coinvolto Thomas Markle, il principe Harry e Meghan Markle si preparano a tornare in pubblico. Il Duca e la Duchessa di Sussex sono attesi a Bruxelles martedì 10 novembre in occasione dell’inaugurazione del Lost Screen Memorial al Parlamento europeo. La notizia, trapelata da fonti parlamentari, è stata confermata dal tabloid britannico Daily Mail. Per i Sussex si tratta della prima apparizione pubblica dopo le accuse di abusi sessuali su minori rivolte al padre di Meghan.

L’impegno a Bruxelles

La breve visita del principe Harry e di sua moglie Meghan è stata programmata nel dettaglio e arriva a un mese di distanza dall’ultimo impegno a Nottingham. Dopo gli interventi della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e dell’eurodeputato Antonio Lopez-Isturiz, primo vicepresidente dell’Intergruppo per i diritti dell’infanzia, spetterà a loro tenere un discorso sull’importanza della sicurezza digitale dei bambini. Un intervento congiunto di circa venti minuti che verterà su un tema già affrontato dalla coppia anche negli Stati Uniti. Successivamente, Harry e Meghan visiteranno la mostra commemorativa dedicata ai bambini che hanno perso la vita a causa dei danni provocati dai social media. Infine, il principe prenderà parte a una tavola rotonda dal titolo “Oltre le promesse: costruire un futuro digitale che funzioni per i bambini”, per discutere delle strategie necessarie a proteggere i minori online.

L’ultimo trasferimento

Il viaggio all’estero dei duchi di Sussex arriva a pochi giorni di distanza da un’altra novità che riguarda la coppia: il cambio di residenza nelle Cotswolds. Dal loro ritorno in Gran Bretagna, avvenuto lo scorso 26 agosto, il principe Harry e Meghan avevano scelto di soggiornare in una proprietà delle Cotswold Hills, ospiti di un amico. Ora, secondo quanto riferito da Richard Eden nella sua rubrica sul Daily Mail, i Sussex avrebbero cambiato sistemazione, trasferendosi in un’abitazione a uso esclusivo situata all’interno della stessa tenuta.