Hayden Panettiere, morta a 36 anni l’attrice di “Nashville” e “Heroes”

E’ morta all’età di 36 anni Hayden Panettiere. La notizia della scomparsa dell’attrice, celebre per aver recitato in “Nashville” e “ Heroes”, è stata data dalla famiglia attraverso un comunicato stampa diffuso da ABC News.

“È con profonda tristezza che annunciamo la tragica scomparsa della nostra amata Hayden. Era una luce incredibile e una forza della natura che ha portato amore e gioia incommensurabili a tutti coloro che la conoscevano, e ai milioni di persone che l’hanno vista sullo schermo”, ha dichiarato il padre, Skip Panettiere, senza specificare le cause della morte di Hayden Panettiere. La famiglia ha infine chiesto privacy e rispetto in un momento tanto delicato quanto doloroso: “La nostra famiglia ha bisogno di tempo per elaborare questa perdita inimmaginabile”.

L’esordio e la carriera

Nata il 21 agosto 1989 a Palisades, nello Stato di New York, Hayden Panettiere ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo quando aveva appena 11 mesi, comparendo in una pubblicità della Playskool. A soli quattro anni è entrata nel cast della soap opera “Una vita da vivere” per poi interpretare Lizzie Spaulding in “Sentieri” dal 1997 al 2001. Negli anni Duemila è arrivata al cinema con film come “L’oggetto del mio desiderio”, “Le parole che non ti ho detto” e “Ragazze nel pallone - Tutto o niente”, ma la consacrazione internazionale è arrivata nel 2006 con “Heroes”, dove ha vestito i panni di Claire Bennet, la giovane cheerleader dotata del potere della rigenerazione. Dal 2012 al 2018 ha poi interpretato Juliette Barnes nella serie “Nashville”, consolidando la sua popolarità. Nel corso della carriera ha recitato anche in “Scream 4” e “Scream VI” e ha raccontato la propria storia nell’autobiografia “This Is Me: A Reckoning”.

La vita privata

Hayden Panettiere ha vissuto una lunga e importante storia d’amore con il campione ucraino di pugilato Wladimir Klitschko, al quale è stata legata dal 2009 al 2011 e poi nuovamente dal 2013 al 2018. Dalla loro relazione, nel dicembre 2014, è nata la figlia Kaya. La vita dell’attrice è stata segnata anche da un doloroso lutto, la morte del fratello minore Jansen Panettiere, anche lui attore, deceduto nel 2023 a soli 28 anni per complicazioni legate alla valvola aortica.