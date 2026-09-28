L’incontro, la band, i due figli, le nozze: la storia d’amore tra Elisa Toffoli e Andrea Rigonat

È un momento delicato quello che Elisa Toffoli sta vivendo. Alla vigilia della pubblicazione del nuovo album “Kintsugi” – in uscita il 27 novembre – la cantante si trova a fare i conti con la cronaca rosa. Secondo un’indiscrezione del settimanale Chi, Elisa e il marito, il chitarrista Andrea Rigonat, si starebbero separando ma la notizia non è ancora stata confermata. Insieme nella vita privata da diciotto anni, Elisa e Andrea erano una coppia anche a livello artistico e dal 1996 Rigonat lavorava al fianco della cantante come chitarrista e produttore musicale.

L’incontro

È il 1996. Elisa sta lavorando al suo primo album “Pipes & Flowers” e Andrea Rigonat entra a far parte della band della cantante come chitarrista dopo aver lavorato per Marco Mengoni e Tiziano Ferro. L’intesa tra loro è forte, tanto che scrivono a quattro mani il testo di “Cure me”. In questo periodo, però, Andrea è fidanzato con una delle coriste della band di Elisa mentre lei è concentrata sul suo debutto artistico.

Al Festival di Sanremo

Febbraio 2001. Elisa partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano “Luce”. Sul palco del teatro Ariston c’è anche il suo chitarrista Andrea che è anche l’arrangiatore del brano. Ma mentre lui è tornato single, Elisa invece si è legata sentimentalmente all’attore Giorgio Pasotti.

Il fidanzamento

Nel 2008, complice la lunga tournée negli Stati Uniti per promuovere il disco “Dancing”, Elisa e Andrea si avvicinano sentimentalmente e il sodalizio artistico si trasforma in amore. “Sono stata cotta un anno e mezzo di lui prima che la cosa venisse fuori. Per fortuna ero ricambiata. E da allora non ci siamo più lasciati”, racconterà Elisa sulle pagine di Vanity Fair.

La nascita di Emma

Maggio 2009. Elisa sta preparando il live di “Amiche per l’Abruzzo” con Laura Pausini, Gianna Nannini e Giorgia, quando esce la notizia della gravidanza su Chi. L’entourage dell’artista conferma e rivela: “Lei e Andrea sono molto felici ed emozionati”. Il 22 ottobre 2009 nasce Emma Cecile.

La nascita di Sebastian

Dicembre 2012. Con un post a sorpresa pubblicato su Facebook Elisa svela di essere in attesa del secondo figlio: “Io, Andrea ed Emma Cecile siamo entusiasti di annunciare che la nostra famiglia a breve si allargherà. Un piccolo nuovo arrivo sta per rendere ancora più viva la nostra esistenza…”. Proprio per dedicarsi al figlio Elisa posticipa l’uscita del suo atteso nuovo album e il tour al 2013. Sebastian nasce a maggio 2013 e Elisa e Andrea annunciano il suo arrivo così sui social: “Ciao a tutti! Sono Sebastian, sono nato alle 5:31 e vi auguro... una buona colazione!”.

Il matrimonio

Il 5 settembre 2015 Elisa e Andrea si sposano a Grado nella basilica di Sant’Eufemia. Ad accompagnarli all’altare ci sono i figli Emma Cecile e Sebastian. Alla cerimonia partecipano molti artisti della scena musicale legati alla coppia tra i quali Emma Marrone, Tiziano Ferro, Francesco Renga, Alessandra Amoroso e Ligabue. A fare da cornice al ricevimento sono i giardini di Villa Gorgo a Palmanova.

L’ultimo Festival di Sanremo

Febbraio 2022. Elisa torna protagonista sul palco del teatro Ariston con il brano “O forse sei tu”, che fa parte dell’ultimo album “Ritorno al futuro”. Il testo e la produzione del singolo, che la fa arrivare seconda nella serata finale, è scritto e prodotto proprio con il marito Andrea.