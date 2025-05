"Ho fatto un intervento": il mistero intorno a Belen Rodriguez

Ascolta ora 00:00 00:00

Problemi di salute per Belen Rodriguez. A renderlo noto è stata la stessa modella e presentatrice attraverso un video pubblicato sul suo account Instagram da dieci milioni di followers. Nel video, infatti, la Rodriguez confessa che " mi sto truccando un pochettino perché ho fatto un piccolo intervento." Sulla natura dell'operazione, però, la showgirl non è voluta scendere nei dettagli. Al contrario, Belen Rodriguez ha mantenuto il massimo riserbo sulle sue condizioni di salute, preoccupandosi solo di rassicurare i propri sostenitori, spiegando che "Sono stata due giorni un po' in convalescenza, però adesso va tutto bene. Ho risolto tutto quanto." Ha inoltre spiegato di aver " preso troppi medicinali" e quindi di avere bisogno, in questo momento, di una "dieta detox per pulire il mio fegatino", ma ha voluto ribadire che adesso, nella sua salute, "va tutto bene e questa è la cosa importante."

Naturalmente la preoccupazione dei fan non ha tardato a emergere e molti hanno chiesto alla showgirl come stesse e come si sentisse. Anche in questo caso, Belen ha cercato di rassicurare tutti, pur ammettendo che "fa ancora male". Belen Rodriguez, comunque, ha usato questo video in cui parlava delle sue condizioni di salute per pubblicizzare anche (e soprattutto) la sua linea di cosmetici, Rebeya. Il reel condiviso sui social, infatti, inizia proprio con la showgirl che si trucca per cercare di nascondere un colororito che mostrerebbe ancora le conseguenze della convalescenza. Ed è la stessa Rodriguez a usare la sua confessione sull'intervento subito come "gancio" per parlare della sua linea di trucchi. Infatti la showgirl, guardando direttamente in macchina, annuncia " Menomale che ci sono i makeup di Rebeya che mi hanno regalato un colorino al mio viso un po' spentino". Da quel momento in poi il video si trasforma in quello che i più giovani ormai chiamano GRWM Get ready with me ("preparati insieme a me"), e che non è altro che una sequenza in cui la persona in video si trucca. In questo caso Belen Rodriguez non ha fatto altro che truccarsi, elencando tutte le qualità del suo make-up che, a suo dire, non ha solo una formula efficace quanto a pigmentazione e resa sulla pelle, ma ha anche dei benefici curativi, come nel caso del mascara che al suo interno ha una formula pensata anche per far ricrescere le ciglia.

Se, da una parte, molti fan e spettatori del video hanno mostrato la propria vicinanza a Belen, augurandole anche una "buona convalescenza" non sono mancati commenti molto meno gentili. Da chi ha preso in giro il modo di parlare della Rodriguez, che in questo video ha fatto largo uso di vezzegiativi e diminuitivi (fegatino, colorino ecc...

"ha due capelli in croce"),

"Ma cosa hai fatto ai denti? Non ti sono venuti bene in modo particolare quelli sotto")

"non rompete più i maroni"

), a chi invece l'ha attaccata per il suo aspetto fisico: dai capelli (ai denti (arrivando alle labbra, che secondo alcuni sono troppo gonfie. Belen Rodriguez, comunque, si è presa del tempo per rispondere anche a questi hater, scrivendo letteralmente