"Ho un figlio che non ho mai incontrato": la confessione di Alessandro Borghese

Mentre in tv, su TV8, stanno andando in onda gli episodi della decima stagione di Quattro ristoranti, per celebrare il decimo anniversario del famoso show, lo chef Alessandro Borghese torna a far parlare di sé. Stavolta, però, ad attirare l'attenzione non è il suo talento in cucina né il suo savoir faire davanti alla telecamera. Al centro dell'attenzione, infatti, c'è ora la sua vita privata. Il primogenito di Barbara Bouchet si è infatti raccontato senza peli sulla lingua nell'episodio del podcast Passa dal BSMT, condotto su Youtube da Gianluca Gazzoli, dalle difficoltà di essere figlio d'arte alla storia d'amore con la moglie Wilma. Durante il racconto, però, Borghese ha parlato anche di un aspetto che forse non molti sanno della sua vita personale: la presenza di un figlio mai incontrato.

Dopo aver raccontato l'incontro e il matrimonio lampo con la moglie - avvenuto dopo soli sei mesi di frequentazione - Alessandro Borghese ha parlato delle due figlie e, a quel punto, Gazzoli gli ha chiesto del figlio che lo chef ha avuto da una relazione precedente, in quella fase della sua vita che il presentatore del podcast definisce "da giramondo." Senza alcun tipo di problema nel confessarlo, Borghese ha dunque affermato che "ho un maschio di diciannove anni, che però non ho mai incontrato." Davanti alla sorpresa del presentatore nell'apprendere del mancato incontro tra padre e figlio, Alessandro Borghese ha spiegato ancora meglio la sua posizione a riguardo. Lo chef ha infatti spiegato che, sebbene non abbia mai conosciuto il suo primogenito "s ono un super papà responsabile quindi lo seguo a distanza e contribuisco alla sua crescita, insieme a mia moglie, ovviamente."

Mentre il racconto va avanti, Alessandro Borghese dice che il figlio rientra nella casistica degli " errori di gioventù" e ha spiegato che "è successo, io l'ho scoperto un po' dopo. E poi è successo che non è proprio facile riuscire a coniugare le due cose. Per altro è all'estero. Però insomma, sai, la vita privata… Ho una donna molto lungimirante, che è mia moglie, accanto." Dalle parole di Alessandro Borghese emerge anche che non deve essere facile, per la sua attuale compagna, riuscire a gestire questa situazione tanto delicata, ma soprattutto lo chef dimostra che la sua confessione non è qualcosa di cui si vergogna, qualcosa da cui deve nascondersi. "Sono un personaggio pubblico," ha detto, " non mi nascondo".

Ha spiegato anche che il ragazzo di diciannove anni sa benissimo che lui è il padre, ma a prescindere da questo non si è mai creata la situazione o forse il desiderio di incontrarsi, sebbene Borghese concluda la sua confessione con unriconoscendo che comunque si tratta di "