"Ho un tumore alla prostata aggressivo". L'annuncio di Jeremy Clarkson in televisione

È un momento davvero durissimo quello che sta affrontando Jeremy Clarkson, famoso presentatore britannico conosciuto anche in Italia per programmi cult come Top Gear e La fattoria Clarkson. Il conduttore ha infatti annunciato pubblicamente di stare lottando contro una forma aggressiva di cancro alla prostata.

Clarkson, che ha compiuto 66 anni ad aprile, ha scelto di condividere questo difficile aspetto della sua vita con il suo affezionato pubblico, parlandone durante uno degli ultimi episodi della quinta stagione di Clarkson's Farm, ovvero, La Fattoria di Clarkson.

La diagnosi è arrivata a maggio, dopo un serie di accertamenti medici. Grazie a una visita medica di routine effettuata per un semplice controllo, il tumore è stato fortunatamente individuato in una fase molto precoce. Tuttavia, a seguito della biopsia, è emerso che si tratta di una forma particolarmente aggressiva. Per questa ragione, Clarkson è stato immediatamente sottoposto a un intervento chirurgico di rimozione parziale della prostata. Circa il 10% dell'organo è stato rimosso.

Il conduttore sta seguendo un complesso percorso di cura. Pare che una terapia non abbia dato l'esito sperato, cosa che ha portato alla decisione di intraprendere un altro trattamento. Il conduttore non ha perduto la sua tempra e si sottoporrà presto a un secondo intervento chirurgico.

L'annuncio della malattia ha naturalmente sconvolto il pubblico e gli affezionati fan di Clarkson un volto assai noto, e non solo in Gran Bretagna. Con una formazione da giornalista, Jeremy Clarkson è poi diventato un personaggio televisivo molto amato dagli spettatori.

La sua popolarità è arrivata grazie a Top Gear, programma incentrato sulle auto portato avanti con i compagni Richard Hammond e James May. Clarkson ha poi continuato il suo percorso comparendo in molti altri programmi, fino a presentare l'edizione britannica di "Chi vuol essere milionario?". I fan di tutto il mondo si stringono attorno a lui.