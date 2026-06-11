“Ho un tumore al seno”: la confessione di Tyler Mane, attore di X-Man

Sebbene la percentuale sia bassissima, anche negli uomini possono svilupparsi tumori al seno. L’attore canadese ed ex wrestler professionista di 59 anni, Tyler Mane, ha confessato sui social di avere una forma rara di questa malattia e che, inizialmente, era intenzionato a non parlarne.

L’appello di Mane

“Sì. Ho un tumore al seno. E sì, è rarissimo. Solo l'1% dei casi di tumore al seno si verifica negli uomini. A dire il vero, la mia prima reazione è stata quella di tenerlo segreto. Voglio dire, è un po' imbarazzante”, fa sapere Mane con un video sui social per sensibilizzare anche su questo argomento e soprattutto fare prevenzione.

“Ma poi ho scoperto che gli uomini hanno maggiori probabilità di ricevere una diagnosi in fase avanzata. Proprio perché non se ne parla e non si cerca il tumore. Infatti, tutti i miei medici lo avevano sottovalutato ed è stato solo perché mia moglie mi ha spinto a farmi rimuovere il nodulo che sono riuscito a ottenere una diagnosi precoce. Quindi, iniziamo a parlarne!”

“Diffondiamo la notizia”

Mane, nella conclusione del video dove svela la sua malattia, afferma che “un uomo su 755 riceverà una diagnosi di tumore al seno nel corso della sua vita e, se scoperto in fase iniziale, è molto curabile. È ora di rispondere alla chiamata alle armi! Metti mi piace, salva, condividi, commenta, diffondiamo la notizia”, conclude.

Un tumore raro

Secondo i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) americano , circa un caso su 100 di tumore al seno diagnosticato negli Stati Uniti riguarda gli uomini. La situazione è simile a livello globale, con l'Organizzazione Mondiale della Sanità che stima che tra lo 0,5 e l'1% dei tumori al seno si verifichi negli uomini. Essendo comunque una patologia rara, la condizione può spesso passare inosservata o essere diagnosticata erroneamente, il che significa che in molti casi viene scoperta solo in fase avanzata.

Secondo il Cdc, diversi fattori possono influenzare la probabilità che un uomo sviluppi questa malattia potenzialmente mortale, tra cui l'età, una storia familiare di cancro al seno e il sovrappeso.

La carriera di Mane

L'ex wrestler professionista di 59 anni, che ha ripreso il ruolo di Sabretooth in "X-Man" nel 2024, è apparso anche nel ruolo del cattivo Michael Myers nel film horror "Halloween" del 2007 e nel sequel del 2009,

"Halloween II". La carriera come attore di Mane comprende anche il film “Il Re Scorpione” e il film “The Devil's Rejects”. Ha recitato anche in “Joe Dirt”, “Playing with Fire”, “Doom Patrol”. È sposato con Renae Geerlings.