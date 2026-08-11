Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez si sono sposati: l’annuncio sui social con tanto di fedi

Dopo tante ipotesi, indiscrezioni e persino immagini generate dall’intelligenza artificiale che li mostravano già vestiti da sposi, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez hanno finalmente detto sì. Il fuoriclasse portoghese e la modella hanno celebrato il loro matrimonio oggi, l’11 agosto 2026 a Cascais, in Portogallo, con una cerimonia civile descritta come intima. A confermare le nozze è People, secondo quanto riferito in un comunicato stampa e i due sposi che hanno postato le loro mani sui social con le fedi nuziali. La coppia, legata dal 2017, aveva annunciato il fidanzamento esattamente un anno fa, l’11 agosto 2025. Ora, dopo mesi di indiscrezioni sulla data e sul luogo della cerimonia, è arrivato il momento tanto atteso.

Il matrimonio dopo mesi di indiscrezioni

Per settimane il matrimonio di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez è stato al centro di voci e supposizioni. Tra possibili date, location indicate dalla stampa e presunti inviti circolati online, l’attenzione intorno alle nozze era cresciuta sempre di più. A luglio, la coppia era stata vista a Cascais, dove possiede una grande abitazione nella zona di Quinta da Marinha. La presenza della famiglia in Portogallo aveva alimentato ulteriormente le ipotesi su un possibile matrimonio imminente. La stampa portoghese aveva raccontato proprio in quei giorni l’attesa per il grande evento. In realtà, fino alla conferma arrivata oggi, non erano stati resi pubblici ufficialmente né la data né il luogo delle nozze. A rendere ancora più caotiche le indiscrezioni erano state anche alcune voci che indicavano Madeira come possibile scenario della cerimonia. Alla fine, la scelta è caduta su Cascais e su una celebrazione privata, lontana dai riflettori.

Il loro sì arriva un anno dopo la proposta

Il matrimonio arriva esattamente un anno dopo l’annuncio del fidanzamento. L’11 agosto 2025 Georgina aveva pubblicato sui social una fotografia delle mani della coppia, mostrando in primo piano il grande anello con diamante che Cristiano Ronaldo le aveva regalato. A quella foto aveva affidato poche parole, diventate immediatamente il simbolo della loro storia: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, ovvero “Sì, lo voglio. In questa e in tutte le mie vite”. L’annuncio aveva chiuso una lunga attesa. Ronaldo e Georgina stavano insieme da anni e avevano più volte parlato della possibilità di sposarsi, senza però fissare pubblicamente una data. La notizia del fidanzamento aveva quindi fatto rapidamente il giro del mondo.

Una famiglia costruita insieme

Oggi Ronaldo e Georgina condividono una famiglia numerosa. La coppia ha quattro figli insieme: Alana, Bella, Eva e Mateo. mentre Con loro c’è anche Cristiano Jr., il primogenito di Ronaldo, nato da madre surrogata. Nel 2022 la coppia aveva vissuto uno dei momenti più dolorosi della propria storia con la morte di Ángel, il gemello di Bella, durante il parto. Una tragedia raccontata pubblicamente da entrambi e che aveva segnato profondamente la famiglia. Il matrimonio arriva dunque dopo quasi un decennio di vita condivisa, tra la nascita dei figli, i continui spostamenti legati alla carriera di Ronaldo e una relazione vissuta costantemente sotto l’attenzione del pubblico.

Dall’incontro in una boutique alla storia d’amore

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez si sono conosciuti quando lei lavorava come assistente alle vendite in un negozio Gucci a Madrid. Il loro incontro risale al 2017 e, pochi mesi dopo, la coppia aveva iniziato a mostrarsi pubblicamente insieme. Nel gennaio di quell’anno erano arrivati insieme ai Best FIFA Football Awards di Zurigo, mentre nei mesi successivi Ronaldo aveva pubblicato sui social una prima fotografia con Georgina, rendendo di fatto ufficiale la relazione. Gli inizi della loro storia sono stati raccontati anche nella serie Netflix I Am Georgina. Ronaldo aveva ammesso di non aver immaginato subito quanto sarebbe diventato importante quel rapporto. Poi qualcosa era cambiato. “Non pensavo all’inizio che sarebbe stato così forte, che mi sarei innamorato di lei. Non me l’aspettavo, sinceramente. Ma dopo un po’ ho sentito che era la donna della mia vita”, aveva raccontato il calciatore. Georgina, dal canto suo, aveva definito quello tra loro un inizio molto speciale.

“Sono rimasta scioccata”: il racconto della proposta

Nel dicembre 2025, pochi mesi dopo l’annuncio del fidanzamento, Georgina aveva raccontato a Elle Spain come aveva vissuto la proposta di matrimonio di Ronaldo. La modella aveva spiegato di essere rimasta completamente sorpresa davanti all’anello ricevuto dal compagno. “La verità è che quando mi ha fatto la proposta era l’ultima cosa a cui pensavo”, aveva raccontato. “Mi ci è voluto molto tempo per elaborare l’enorme pietra che mi aveva regalato. Ero così scioccata che l’ho lasciata nella mia stanza e non l’ho guardata alla luce del sole fino al giorno dopo”. Parlando del gioiello, Georgina lo aveva definito “gorgeous”, bellissimo, aggiungendo poi con ironia: “È il minimo che potesse offrirmi dopo dieci anni di attesa”. Oggi quell’attesa è finita. Dopo anni insieme, cinque figli cresciuti come una famiglia e un fidanzamento annunciato proprio l’11 agosto di un anno fa, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez sono marito e moglie.