Il fotografo Roberto Ricci al Ferrania Film Festival con la masterclass “Ritratti dal vivo”

L’appuntamento con Ricci è fissato per domenica 13 settembre alle ore 14:00 a Palazzo Rosso, a Cengio, con la masterclass “Ritratti dal vivo”.

Nel corso del pomeriggio Roberto Ricci realizzerà una serie di ritratti nei diversi ambienti di Palazzo Rosso, trasformando gli spazi dell’edificio in un vero e proprio set fotografico. Un modo per mostrare concretamente il rapporto tra fotografo, soggetto, luce e materiale fotosensibile, cuore del linguaggio analogico.

La performance, realizzata da Roberto Ricci con la pellicola Ferrania P33, offrirà ai partecipanti l’occasione di sperimentare “il momento decisivo” dello scatto fotografico.

Un ulteriore momento sarà dedicato alla proiezione e presentazione di diapositive in bianco e nero, realizzate su pellicole Ferrania Orto, P30 e P33, a cura dell’Agenzia Luce di Trieste. Un’occasione particolare per osservare le caratteristiche e le possibilità espressive delle emulsioni Ferrania attraverso la proiezione dell’immagine analogica.

Ad accompagnare la giornata, al piano terra di Palazzo Rosso di Cengio, la mostra Eclectika, incentrata sull’ultima nata di casa Ferrania, la pellicola in bianco e nero P33.

Chi è Roberto Ricci

Fotografo con cinquant’anni di esperienza, ha collaborato con l’Accademia di Brera di Milano e con il Ministero dei Beni Culturali. Tra i primi a esplorare il ritratto ambientale come forma d’arte, realizzato con tecnica analogica in bianco e nero; una ricerca che porta avanti da oltre vent’anni.

Che cos’è il Ferrania Film Festival?

Tre giornate nel cuore della Val Bormida, tra Cengio, Ferrania e Millesimo, in cui fotografi, registi, studiosi, professionisti, tecnici, archivi, associazioni, istituzioni e realtà culturali e produttive metteranno in relazione memoria, formazione, sperimentazione e territorio. Un festival nato con l’obiettivo di valorizzare e attualizzare il patrimonio storico, industriale e culturale legato a Ferrania e alla Val Bormida, promuovendo al tempo stesso una riflessione sul presente e sulle prospettive future della fotografia e del cinema analogico.