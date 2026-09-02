Il surf, l’addestramento militare e gli studi in Scienze politiche: chi è Ingrid Alexandra, nuova erede al trono di Norvegia

Re Haakon VIII si è insediato da meno di una settimana e già si parla della successione. Il tema è al centro dell’attenzione internazionale perché la prima nella successione al trono è la figlia Ingrid Alexandra di Norvegia. Presentata ufficialmente al Consiglio di Stato riunito in seduta straordinaria dopo la morte di re Harald V, la primogenita di Haakon VIII e Mette Marit a soli 22 anni porta già sulle spalle il peso del futuro della corona.

Con la modifica della costituzione norvegese, che nel 1990 ha introdotto la primogenitura assoluta, infatti la principessa diventerà la prima regina regnante di Norvegia dopo Margherita I di Danimarca, che regnò dal 1388 al 1412 su Norvegia, Danimarca e Svezia. Che Ingrid Alexandra fosse pronta a onorare gli impegni reali, i norvegesi lo avevano capito un mese fa quando aveva fatto sapere di essere pronta a tornare in patria a Oslo, interrompendo definitivamente il percorso di studi intrapreso a Sydney in Australia, per assumere il ruolo di erede e affrontare il lungo elenco di impegni istituzionali che la attendono.

La passione per il surf e l’addestramento

Nata a Oslo il 21 gennaio 2004, Ingrid Alexandra ha frequentato la Elvebakken di Oslo, diplomandosi nel 2023. L’anno successivo ha iniziato un percorso di addestramento militare di dodici mesi nel Battaglione del Genio della Brigata Nord per poi trasferirsi in Australia per proseguire gli studi in Scienze politiche all’università di Sydney. Lontana dall’immagine più rigida che spesso accompagna le giovani reali, Ingrid Alexandra coltiva da sempre una grande passione per lo sport. Nel 2020, a soli 16 anni, ha conquistato la medaglia d’oro ai campionati nazionali juniores di surf, disciplina che pratica insieme allo sci e alla kickboxing. Anche nella vita pubblica ha costruito nel tempo un’immagine discreta e naturale, conquistando la simpatia dei norvegesi proprio per i suoi modi composti e lontani dalle ostentazioni.

La vita privata e il futuro

Sul fronte privato, la principessa ha vissuto una relazione durata circa due anni con Magnus Heien Haugstad, studente di Economia. Una storia vissuta con discrezione - nel rispetto della riservatezza che Ingrid Alexandra ha sempre cercato di mantenere sulla propria vita sentimentale - che era sfociata addirittura in una convivenza interrotta però al momento del trasferimento della principessa in Australia. Negli ultimi anni Ingrid Alexandra ha inoltre iniziato ad assumere un ruolo sempre più visibile all’interno della famiglia reale, partecipando a numerosi eventi e appuntamenti ufficiali. Un apprendistato sul campo che, dopo l’ascesa al trono del padre, è destinato ad acquistare un peso ancora maggiore: a soli 22 anni, la giovane principessa si trova infatti già a guardare verso il futuro della monarchia norvegese.