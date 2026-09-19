Fabio Maria D’Amato a Verissimo: le sua verità Chiara Ferragni e il Pandoro Gate

Per la prima volta dopo lo scandalo Pandoro gate Fabio Maria D’Amato arriva in tv per raccontare la sua verità. Ospite di Verissimo l’ex general manager di The Blonde Salad e TBS Crew, società legate a Chiara Ferragni, ha parlato degli ultimi difficili anni, dal caso Pandoro al proscioglimento dalle accuse di truffa aggravata fino ai rapporti con Ferragni e Fedez.

Dal dicembre 2023 D’Amato non aveva mai rilasciato un’intervista ma, dopo il post di sfogo pubblicato sui social lo scorso gennaio dopo il proscioglimento, oggi ha deciso di interrompere il silenzio nello studio di Silvia Toffanin: “Ho scelto di essere fedele alla mia discrezione, ma questa è anche la mia storia ed è giusto che anch’io mi difenda e che racconti la mia versione”.

La depressione

Nella lunga intervista Fabio Maria D’Amato ha parlato dei mesi successivi al Pandoro Gate, quando l’onda mediatica lo travolse mentre la vicenda finiva in tribunale: “Ho sofferto di depressione per diversi mesi. Mi sentivo braccato, vedevo le mie immagini passare in televisione, avevo le telecamere sotto casa, a un certo punto non ho avuto più forza, non volevo alzarmi dal letto. È Stato un momento tanto buio. Nessuno è pronto per una tempesta del genere”.

I rapporti con Chiara Ferragni

Subito dopo lo scoppio del caso legato al Pandoro Balocco le strade di D’Amato e Chiara Ferragni si divisero e tra loro non c’è stato più alcun contatto, come confermato da D’Amato: “Non c’è più un rapporto. Penso che quando si rompe un legame con qualcuno con il quale hai condiviso così tanto, poi è difficile recuperarlo. Un errore che ho commesso è pensare che dei rapporti professionali potessero anche essere dei rapporti d’amicizia”. A proposito di Fedez e del periodo in cui lavorava alla TBS Crew, l’ex manager ha specificato che i rapporti erano “totalmente di circostanza. L’ho rispettato come marito del mio capo e ho sempre tenuto molto a mente quali fossero i limiti da non valicare”.

L’opinione sulle scelte di Ferragni

Fabio Maria D’Amato ha commentato anche le scelte fatte da Chiara Ferragni quando lui era ancora il suo braccio destro. Sul reality di Amazon Prima ha chiarito: “Ero completamente fuori dall’operazione del reality The Ferragnez perché non riuscivo a capirne i confini, oltre al fatto che credevo non fosse corretta per Chiara”. Infine, a proposito del video di scuse dell’imprenditrice con la tuta grigia, ha spiegato: “Io avrei fatto qualcosa di molto diverso, avrei spiegato meglio le dinamiche dell’iniziativa. Visto che è stato l’aspetto più criticato, probabilmente il pubblico avrebbe gradito sentire delle scuse”.