Ilary Blasi vola in Grecia: sull'aereo trova una lettera scritta a mano. Ecco di cosa si tratta

lary Blasi è in Grecia, dove trascorrerà l'inizio delle sue vacanze estive. Ha raggiunto Atene con un volo di linea della compagnia ITA Airways e proprio mentre si trovava in aereo ha trovato un biglietto scritto a mano appositamente per lei. Si trattava di una lettera lasciata dall'equipaggio proprio sul posto a lei assegnato. La conduttrice, ovviamente commossa, ha deciso di rendere tutto noto pubblicando uno scatto del messaggio su Instagram.

"Benvenuta a bordo, Ilary. È stato un grande piacere averti a bordo e spero che tu abbia gradito questo volo per Atene senza paurette. Abbiamo studiato vari coreo e tecnicismi tra le nuvole per evitare turbolenze fastidiosette", si legge nella lettera. Poi, per far capire di essere fan della conduttrice, l'autore, o gli autori, del messaggio hanno anche inserito delle parole/tormentone conosciute solo dagli spettatori dei programmi della Blasi. Infatti, lo scritto prosegue con "scansato noci di cocco nei cumulonembi, e se proprio tu dovessi sentire ancora agitata non esitare a chiederci un bel bicchiere di latte per rilassarti (colite a parte)".

Il messaggio poi continua: "Sei stata nominata la nostra Top Best Super Passeggera Amoretta! Ti auguriamo una buona vacanza in Grecia. Il tuo equipaggio ITA Airways. P.S. Salutaci tanto Joshua". Probabile riferimento a Joshua Kalman.

La lettera ha reso Ilary Blasi molto felice, ecco perché ha deciso di condividerla sui social.

I suoi follower hanno molto gradito il messaggio.

Per ringraziare l'equipaggio, Ilary ha deciso di raggiungere il pilota in cabina, dove ha trovato il resto del personale di bordo, con il quale ha scattato una foto ricordo.